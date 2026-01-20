特朗普回朝滿一周年　化身“帝王總統”

白宮官方社交媒體賬號發圖“國王萬歲”。（白宮官方X賬號） 美國總統特朗普周二（20日）重返白宮屆滿一周，過去一年他以一連串震撼性政策“閃電戰”迅速擴張總統職權，深刻改寫了美國的內外格局，如今邁入執政第二年，特朗普的行動愈發顯得毫無拘束，不僅加深國內政治與社會分裂，也讓外界對他的治理模式產生更多疑慮與關注。



過去幾周以來，特朗普接連下達多項引發爭議的指令；在明尼蘇達州針對非法移民展開更激進的聯邦執法行動；指揮美軍赴委內瑞拉抓捕該國領導人；重提曾備受嘲諷的收購格陵蘭島構想；公開威脅對伊朗實施轟炸；對聯儲局（Fed）主席鮑爾的刑事調查不在乎。



今年1月7日，《紐約時報》引述他的話報導指出，特朗普稱作為三軍統帥的他在海外動用武力的唯一限制是“我自己的道德標準”。這些表態凸顯他對總統角色的獨特認知，也就是制度性制衡並非首要考量，自我判斷才是關鍵。



白宮發言人安娜凱利則強調，特朗普的第一個反應是尋求外交途徑，所有決策均經審慎思考，但在對方拒絕認真談判時，他保留包括軍事在內的全部選項，例如派兵突襲委國以及去年對伊朗三處核設施的空襲。



去年1月20日，特朗普以勝選者之姿開啟第二任期，誓言在經濟、聯邦機構、移民政策乃至文化生活層面實現深度重塑。迄今他已兌現大部分承諾，被不少分析家視為美國現代史上最具權力的總統之一。

