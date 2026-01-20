台灣青年北京AI技術研修營在京舉辦

活動現場 活動現場 中評社北京1月20日電／1月10日至23日，“2026年台灣青年北京AI技術研修營”在京舉辦，該活動作為“雙奧之城 青春之約”—“2025台灣青年京津冀冰雪季活動”的系列活動之一，吸引了台灣地區32位青年師生參與。



研修營活動圍繞AI技術應用與營銷專業課程開展，內容設置豐富多彩，邀請字節跳動、阿里等知名企業的資深講師授課，理論與實作相結合，幫助青年掌握前沿技術應用。活動期間，學員前往包括科大訊飛、利亞德、中關村科學城（海淀區）規劃展覽館及海淀城市大腦等地參訪，直觀領會 AI 技術在企業研發與智慧城市建設中的應用。在專業學習與企業交流之餘，研修營亦結合首都文化特色，安排學員參訪故宮、長城、圓明園、什刹海、鼓樓大街等地，並參與冰雪活動，讓台灣青年在行程中深入感受北京的歷史文化底蘊與現代城市風貌。



來自銘傳大學的卓同學談到，參加此次研修營前，沒有想到能夠獲得如此豐富的體驗。此次北京之行，不僅首次嘗試冰上活動，也得以近距離走訪多處重要歷史文化地標。站在故宮紅墻之外，身著妝造完整的傳統服飾，直觀感受到了歷史的厚重；寒風中行走在長城之上，內心激動，第一次真切地體會到了祖國大地的廣闊與長城的雄偉；在圓明園的湖畔殘垣與古建遺跡之間，體悟到歷史與現實交迭所帶來的沉靜與感動；參與滑冰、冰車等活動時，體驗了北方冬季的獨特魅力。卓同學表示，此行收穫滿滿，期待未來能再次來到北京，更深入的感受北京深厚的底蘊。



來自東海大學的徐同學表示，參訪利亞德與中關村科學城（海淀區）規劃展覽館的行程令他印象深刻。利亞德的LED技術與巨型屏幕展示，每一個光影都像未來世界，完全顛覆自己對科技的想象；中關村科學城（海淀區）規劃展覽館中所展示的多元創新成果與智能設備，無論是辦公空間規劃或展示設計細節，都展現出北京在科技發展上的速度與布局。他說，首次直觀地感受到高科技對生活的實際影響，也更理解北京被稱為中國的“矽穀”的重要含義。

