中評數據：粵車南下振經濟促融合

圖1 近兩年半以來香港社交媒體涉粵車南下的討論聲量及關注度變化（中評智庫大數據中心製圖） 圖2 近兩年半以來香港社交媒體涉粵車南下與港車北上的討論聲量變化對比（中評智庫大數據中心製圖） 中評社香港1月22日電（研究員 陳倩羚）自2025年11月15日粵車南下首階段落實以來，該項政策至今已上路逾兩月。12月23日，粵車南下展開第二階段的入境香港市區安排，再在香港輿論場內引發熱議。中評智庫大數據中心通過分析香港社交媒體數據後得出結論：香港社會對粵車南下的反應相對正面，相信該項政策將大大裨益香港本地的經濟發展，且能進一步深化兩地之間的交流往來。不過，也有與論認為，粵車南下政策仍有尚待完善之處，認為特區政府須根據浮現的問題及時予以跟進。



如圖1所示，粵車南下政策雖在去年11月中才正式實施，但社交媒體涉該議題的討論早在2023年5月已開始發酵。可見，香港市民對粵車南下期待已久，尤其在後疫情時代，不少與論更希望借助此項政策，加速香港本地的經濟復甦。隨著粵車南下分別在去年11月15日及12月23日分階段展開，社交媒體涉該議題的聲量與關注度更是屢攀峰值。結合圖2可知，與在2023年7月起施行的港車北上相比，香港網民對近日落實的粵車南下表現出更大的討論熱情。

