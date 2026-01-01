且十：改變世界的特朗普給台海帶來什麼？

中評社香港1月21日電（作者 且十）1月20日是特朗普2.0一周年。毫無疑問，這一年特朗普以他的獨特作為改變了世界。特朗普在這一年時間裡是如何改變世界的？我們且看他做了些什麼。



一是發動全球貿易戰。特朗普運用美國是世界最大單一市場、各國外貿順差主要來源地的優勢，施加高額關稅，脅迫與美國有貿易往來的國家與美國單獨談判，接受美國的條件。特朗普的這一空手套白狼戰術，廢掉了冷戰後數十年來建立起來的世界貿易體系和規則，讓美國在幾乎沒有花什麼成本的情況下，多收了關稅，增加了投資，引導了實體產業回歸，為讓“美國再次偉大”打下了基礎。



二是入侵委內瑞拉。美國以打擊毒品犯罪為由，在封鎖委內瑞拉後，抓捕委國合法領導人馬杜羅。入侵委內瑞拉可以說是美國實行“唐羅主義〞，宣布西半球由美國主導的實證和高潮。



三是正式要求吞併格陵蘭島。脅迫丹麥和歐洲同意割讓這塊領土，並對反對美國吞併格陵蘭島的歐洲八國徵收額外關稅。



四是宣布從聯合國相關機構等66個國際組織退群，並宣布成立“和平委員會”，有削弱聯合國作用、另組國際體系的企圖。



五是推動烏克蘭與俄羅斯談判。對美國的和平方案烏克蘭和歐洲爭議很大，他們認為特朗普嚴重偏袒俄羅斯，單方面施壓烏克蘭，現在，俄烏達成和平協議遙遙無期。



特朗普的特立獨行，可以說是砸碎了一個舊世界，即原來的世界貿易體系不要了、戰後的國際關係體系動搖了、原來美國主導建立的國際規則要廢了。在特朗普眼裡，什麼國際規則、道德約束都必須讓位於實力最強大的美國，凡不能讓美國再次偉大的國際規範都應該打碎。特朗普的行動只“受制於他內心的道德”，也就是說，特朗普認為不對的、對美國不利的，他都要去打碎。這不是美國要重返孤立主義或者戰略退縮，而是特朗普以他特有的方式重塑世界秩序，重新確立美國是全球事務的主導力量。

