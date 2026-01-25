陳鴻斌：推動中國經濟可持續增長任重道遠

中評社香港1月25日電（作者 陳鴻斌）國家統計局1月19日公佈了2025年中國經濟相關資料。當年中國經濟總量攀升至1401879億元，增長率達5.0%，與上年相同，實現了年初確立的預定目標。這是中國經濟首次站上140萬億元關口，是一個相當了不起的成就。



與本世紀第一個十年中國經濟的高速增長相比，5%的增長率只能算是中速增長。但由於目前中國經濟基數已與當年不可同日而語，所以雖然增長率不足當年一半，但實際增長額卻遠超此前。以改革開放以來增長率達到巔峰的2007年為例，當年的增長率高達14.2%，但按當年人民幣對美元的平均匯率折算，實際增加了4701億美元。而去年中國經濟實際增加了7604億美元，比當年高出一大截。7604億美元是一個什麼概念呢？根據國際貨幣基金公佈的2024年各國GDP資料顯示，比利時當年的GDP為6622億美元，排名世界第22位。也就是說去年中國經濟的增加值遠超比利時這個全球中等國家的經濟總量。



分季度來看，去年四個季度的增長率依次為5.4%，5.2%，5.0%和4.5%，顯現出逐季下滑的趨勢。這是由中國經濟增長所面臨的國內外壓力所造成的。但從去年12月PMI在相隔8個月之後重新進入擴張區間（50.1%）這一動向來看，以及中央和地方各級政府出台的諸多支撐經濟增長的各項政策陸續見效。今年第一季度很可能實現止跌回升，推動中國經濟繼續行穩致遠。



欲推動中國經濟持續增長，必須高度關注並著力破解目前中國經濟所面臨的諸多挑戰，其中之一就是消費對經濟的拉動作用仍有待明顯提升。去年中國社會消費品零售總額雖然首次站上了50萬億大關，達到501202億元，但同比僅增長了3.7%，雖然同比提升了0.2個百分點，但遠低於經濟增長率。最終消費對經濟增長的貢獻率雖然同比提升了5個百分點，但仍僅為52%。對中國這樣一個超大經濟體來說，經濟增長的第一大推動力只能是內需。去年中國的貿易順差在人類歷史上首次超過了1萬億美元大關，達到了1.19萬億美元，這是根本不可持續的，因為此舉會引發諸多貿易爭端。不僅美歐多國對此反響強烈，就是廣大發展中國家也根本無法承受這一衝擊。

