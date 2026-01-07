快評：鄭麗文團結黨內　還有誰的心結難解？

鄭麗文和郝龍斌昨天在大合照時同框。（中評社 張嘉文攝） 中評社快評／中廣前董事長趙少康20日舉行新書發表會，國民黨主席鄭麗文與前台北市長郝龍斌皆到場祝賀。趙少康去年在國民黨主席選舉中挺郝，選後還對鄭麗文提出不少“指教”。媒體關注三人之間關係，對此，趙少康透露，三人上周已共進晚餐，並互相擁抱握手，雙方早已和解，“選舉只是一時，過了就過了”。



去年10月18日當選黨主席當天，鄭麗文即表示，已致電另外5位候選人，強調未來一定會團結，選舉結束就是團結一致的開始，且不只團結國民黨，還要團結在野，甚至更要團結全台灣，為台灣撥亂反正。



三個月來，鄭麗文一直在做團結的事，成績有目共睹。鄭麗文高情商、大智慧，連昔日對手都不得不佩服。黨主席選舉時挺郝、且沒有出席國民黨全代會、沒有出席見證黨主席交接的黨內大咖，很多已先後和鄭麗文見面、共同出席活動。



新北市長侯友宜還未與鄭麗文公開會面，雙方是否有心結？國民黨新北市黨部主委黃志雄近日說，他不清楚鄭侯是否有無私下會面，選舉過程中有不同的意見都很正常，“大家都已翻頁了”，現在各自回到自己的工作，黨主席就是領導黨往前走，侯市長就是回到市政工作，沒有什麼心結問題。



黃志雄有代為澄清鄭侯之間心結問題之意。不過，只要雙方一天不見面，相關問題就會揮之不去。“所謂政治，就是把朋友搞得多多的，敵人搞得少少的”，團結一切可以團結的力量，相信鄭侯有智慧及早處理。