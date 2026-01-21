瑞銀：港股A股具吸引力　今年料升15%

中評社香港1月21日電／中國A股在去年顯著上升約17.7%，瑞銀財富管理預期中國股票今年仍有上升空間，當中較為看好科技股。在資本支出再度加速、自主創新能力提升，以及人工智能（AI）變現改善等因素驅動下，預期科技股在未來兩年的年均盈利增速將超過25%。瑞銀預料中國A股及港股今年升幅將為15%左右。



大公報報導，在過去十年，環球投資者對亞洲區資產大致採取“低配”或“減持”（underweight）策略。不過，隨著亞洲區資產包括中國A股在2025年錄得強勁表現，瑞銀指不少投資者有意瞭解中國市場的投資機遇，預期區內資產遭“低配”的情況將有所緩減。



瑞銀維持看好亞洲科技股的觀點。瑞銀財富管理亞太區首席投資總監及投資總監辦公室主管陳敏蘭指出，AI屬於結構性主題，在中國市場也是相當有趣的題材，例如與人工智能、自動化及機器人相關的行業等。瑞銀對中國股票“具吸引力”，預期今年MSCI中國指數的盈利增速，將由去年的2.5%大幅反彈至13.6%，主要由科技股帶動。



亞股受環球資金青睞



放眼整個亞洲區，區內資產在2025年領漲全球市場，亞洲區（日本除外）股票大幅上升33%（以美元計）。亞洲信用債的總回報也達到8.2%，是2020年以來最佳。陳敏蘭表示，亞洲市場扭轉多年來的落後局面，在全球投資組合中，也發揮重要的多元化作用。



展望2026年，她認為全球平衡型投資組合宜策略性配置亞洲資產，以捕捉區內的經濟增長優勢和多元化效益。與一年前相比，瑞銀指區內的經濟增長、利率與政策環境都更加有利，令亞洲區在2026年的吸引力提升。該行同時看好區內股票和債券（尤其高質素債券）。



金價上半年上望5000美元



全球多極化的趨勢持續之下，瑞銀建議投資者透過多元化資產配置，以減緩地緣政治緊張所衍生的風險，例如黃金和另類資產。陳敏蘭補充，預期金價在今年上半年有機會上望5000美元。



另類資產與傳統股債組合的關連性相對較低，被視為有助分散風險的工具之一。瑞銀指另類投資帶來多元化機會，但前提是符合投資者自身流動性需求，並對相關資產類別的特點有所瞭解，例如流動性不足等。在模擬捐贈基金運作方式的投資組合中，瑞銀建議配置20%至40%的另類資產。



私募股權方面，由於貨幣政策和財政政策依然支持增長，瑞銀預期私募股權的收益分配和退出管道將增加，為私募股權回報帶來支持。



此外，私募房地產和基礎設施提供可靠、與通脹掛鈎的現金流，且受益於結構性趨勢，是具吸引力的投資選項。瑞銀偏好數碼基礎設施、可再生能源等，尤其是總回報中收入佔比高於資本增值的核心資產。瑞銀認為在今年對亞洲資產採取平衡配置仍是穩健的做法，有助於把握上漲空間，同時緩解地緣政治不確定性和全球股市估值較高所帶來的風險。