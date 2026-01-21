國台辦1月21日例行發布會全文

國台辦發言人彭慶恩主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京1月21日電（記者 海涵）國台辦發言人彭慶恩1月21日主持例行新聞發布會，並就台美關稅談判、兩岸經濟合作、兩岸兩會“九二共識”、近期兩岸交流情況等熱點議題回答記者提問。以下是問答全文：



彭慶恩：各位記者朋友，大家上午好！歡迎參加國務院台辦例行新聞發布會。現在請提問。



新華社記者：近日，台美關稅談判結束後，美國商務部宣布，美國對台灣商品適用對等關稅稅率總體不超過15%；台灣的半導體與科技企業將對美進行至少2500億美元的新增直接投資，台當局還要提供至少2500億美元的信用保證。民進黨當局稱，與美關稅談判達成預定目標，“台灣模式”得到美國支持。對此有何評論？



彭慶恩：所謂台美貿易談判，實質是美國以關稅為大棒極限施壓，脅迫台灣大幅增加對美投資，企圖掏空台灣優勢產業。所謂達成的共識，不過是一張民進黨當局出賣台灣民眾福祉和產業發展利益的賣身券，是一份在經濟霸凌面前卑躬屈膝的投降書。



下一步台灣將承擔五千億美元的巨額投資承諾，面臨將40%的半導體供應鏈轉移至美國的巨大風險，換取的不過是將原本就不合理的所謂“對等關稅”稅率從20%下調至15%，這筆賬是否公平、是否合理，明眼人一看便知。但民進黨當局對此不以為恥、反以為榮，企圖蒙騙台灣民眾，將“砸鍋賣鐵式妥協”美化為“重要突破”，將單邊霸凌粉飾為“平等合作”，將一跪到底包裝成“台灣模式”，放任美國對台灣產業搬空搶淨，對台灣民眾敲骨吸髓，如此無能無恥，只會徹底斷送台灣發展前景。



人民日報記者：據海關總署統計，2025年兩岸貿易總額達3143.3億美元，其中大陸對台出口增長11.2%，大陸自台灣進口增長6.0%。島內輿論分析認為，這充分顯示兩岸經濟合作動力足、韌性強、潛力大。請問對此有何評論？對今後兩岸經濟交流合作前景有何預期？

