避險情緒升溫　中銀料金價見5500

專家認為，“資源民族主義”升溫將推動金銀續升。（大公報） 中評社香港1月21日電／特朗普政府在全球實施資產侵佔政策，加劇市場避險情緒，推動資金湧入黃金。國際現貨金價昨升至每盎司4737.54美元，年內累計上漲9.6%。中銀國際指出，美國此前沒收價值150億美元的比特幣資產及凍結委內瑞拉泰達幣儲備，突顯加密資產面臨的政治風險，或促使資金轉向更安全的黃金。



大公報報導，星展集團利率策略師Eugene Leow表示，歐洲經濟體減持美債，反映美國資產的安全性下降，貴金屬正成為替代性避險選擇。



中銀國際預計，黃金今年均價或達4800美元，2027年上看5200美元，長期目標5500美元。該行看好中國黃金生產商前景，予行業“增持”評級，首選山東黃金（01787）及招金礦業（01818），目標價分別為52.06元及44.78元；紫金礦業（02899）獲“買入”評級，目標價46.43元；紫金黃金國際（02259）則評為“持有”，目標價152元。金礦股昨逆市走強。



花旗：銀價上望110美元



另外，銀價創95.88美元新高。花旗預期銀價3月前破百，下半年看110美元。



銀價本周初因美國威脅對歐洲加徵關稅而急升，市場關注歐洲反制。盛寶銀行策略師Ole Hansen表示，貴金屬強勢源於宏觀風險與地緣緊張，格陵蘭事件僅添助力，投資者不敢依賴金融資產，改投商品。



專家指出“資源民族主義”升溫將推動金銀續升。大行看漲，法巴預計銀價年底達100美元，金價有望挑戰5000美元。