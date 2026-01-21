美股匯債恐暴跌　提防金融巨震

中評社香港1月21日電／美國將向反對其奪取格陵蘭的歐洲八國加徵關稅，而歐盟不排除進行反制，美歐關稅戰一觸即發。同時，市場關注歐洲多國會否將持有8萬億美元的美國股債資產作金融武器，隨時掀起猛烈的“拋售美國（Sell America）”交易浪潮，美國股匯債面臨暴跌危機。



大公報報導，踏入2026年，國際金銀價格持續上揚，折射美國股市、匯市、債市處於不穩定狀態，呈現泡沫化現象，而特朗普政府實施單邊主義、貿易保護主義，促使全球減少對美國依賴，加快去美元化步伐，導致美國國債繼續流血不止，當心債息進一步抽升，驚現金融黑天鵝。



歐洲或拋售美元資產



其實，剛剛過去的一年，環球投資市場表現最好的資產，毫無疑問是貴金屬，在美匯指數下跌近10%之下，貴金屬價格呈現狂升狀況，其中白銀及黃金分別大升超逾1.4倍及60%，為近半個世紀以來最大年度升幅，白銀價格一度升上84美元，金價則曾見4549美元歷史高位。此外，銅價亦勁升逾40%，為2009年以來最勁。不過，礦產資源價格並非在美元走低下全面上升，例如國際油價卻在去年急跌近20%，為2020年新冠疫情以來表現最差，紐約油價跌至58美元，可見市場對美國以至全球經濟前景看不通。



事實上，繼入侵委內瑞拉之後，特朗普政府下月將向反對其奪取格陵蘭的八個歐洲國家加徵10%關稅，到了6月關稅進一步上調25%，歐盟正商討對美進行反制，包括對千億美元的美國進口商品加徵關稅。目前市場最關注的是歐洲多國會否使用撒手鐧，將持有8萬億美元的美國股債資產作為金融武器，如美國一意孤行，歐洲多國可能反擊，加入拋售美元資產行列，勢必掀起猛烈的“拋售美國”交易浪潮，美匯指數昨日又再失守99支持位，跌落98水平。



關稅刺激通脹 減息受阻



值得留意的是，全球股市去年在美歐減息支持下創出2019年以來最大升幅，MSCI環球股市指數在去年上升21%，其中美國道指、標普指數、納斯達克指數分別上升13%、16.4%及20%，三大指數都跑輸全球股市表現，顯示市場對股市泡沫疑慮，畢竟標指在過去三年升近80%，與增長乏力的實體經濟呈現背馳，特別是美國科技股估值太高。美媒舊金山觀察報直言今年是OpenAI生死之年，原因是OpenAI盈利路線圖未明朗，傳聞GPT－5大模型訓練成本高達10億美元，訂閱費難以填補龐大財政支出。市場憂心OpenAI上市估值隨時大縮水，繼而拖冧美國科技股。



同時，世界經濟持續低速增長，國際貨幣基金組織預測今年全球經濟增長3.3%，這與美國加徵關稅政策的負面衝擊全面浮現有關，特別是美歐恐爆關稅戰，通脹上升壓力加劇令人擔心，制約各地央行減息提振經濟，例如歐洲央行減息周期可能結束，而日本則要繼續加息遏抑通脹，全球流動性有收緊壓力，今年美股大調整壓力進一步加劇。



私募信貸成潛在金融炸彈



值得留意的是，特朗普突然推遲對進口傢具、廚房櫥櫃等產品加徵關稅，可知道美國通脹存在很大上升壓力，持續走弱的美債噩夢遠未完結，特別是美國公共債務失控膨脹，最近金額已逾38萬億美元，就算聯儲局繼續減息，但美國10年期及30年期國債價格依然反彈乏力，債息高企於4.2厘及4.8厘，憂心年內長期債息升破5厘重要關口，或觸發美國金融巨震。



全球最大對沖基金橋水創辦人達里奧對美國債務持續性再發預警，可能在數年內爆發債務危機，即在2027年至2029年發生，但以目前債價沽壓持續加劇的市況來看，美國債務爆煲時間可能比達里奧預期更早。



由於美國長債抽升拉高融資成本，對實體經濟造成衝擊，企業破產正在增加。據華盛頓郵報報導，去年美國企業破產數量達到2010年高位。同時，美國信貸利率長期高企，已埋下金融炸彈，就是私募信貸有出現爆煲危機，去年10月底，其中小微企業私募信貸違約率上升至5.2%，情況令人憂心。



踏入2026年，特朗普政府不斷搞局，美歐經貿關係出現變化，令美國股匯債等金融資產價格面臨更大崩跌風險。