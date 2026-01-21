國台辦答中評：堅持一個中國原則是兩會共識

國台辦發言人彭慶恩主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京1月21日電（記者 海涵）台陸委會稱，海基會1991年成立時，中共所謂體現一個中國原則的“九二共識”還沒有被創造出來。對此，國台辦發言人彭慶恩21日在例行發布會上回應表示，海基會成立之時，即以“中國的、善意的、服務的”為宗旨。海協會在與海基會進行事務性商談過程中，明確指出海峽兩岸同胞交往中的具體問題是中國的內部事務，應本著一個中國原則協商解決。



中評社記者提問說，對於蘇嘉全出任海基會董事長，國台辦發言人日前表示，衹有承認體現一個中國原則的“九二共識”，兩岸兩會對話溝通機制才能重啟，海基會才能發揮其應有功能。陸委會稱，海基會1991年成立時，中共所謂體現一個中國原則的“九二共識”還沒有被創造出來。對此有何評論？



彭慶恩表示，台方有關部門不可能不瞭解台灣海基會和兩會互動的歷史，卻故意混淆視聽，居心何在？



彭慶恩指出，海基會成立之時，即以“中國的、善意的、服務的”為宗旨。海協會在與海基會進行事務性商談過程中，明確指出海峽兩岸同胞交往中的具體問題是中國的內部事務，應本著一個中國原則協商解決。1992年8月1日，台灣當局就海基會與海協會商談事務性協議時有關“一個中國”涵義問題作出“結論”，確認了“海峽兩岸均堅持一個中國之原則”。同年，兩會經兩岸雙方授權，通過香港會談和互致函電，達成了各自以口頭方式表述“海峽兩岸均堅持一個中國原則”的共識，後來被稱為“九二共識”。正是在其基礎上，兩岸開啟了協商談判，推進了兩岸政黨黨際交流，開辟了兩岸關係和平發展道路，兩岸同胞都從中受益。



彭慶恩強調，“九二共識”明確界定了兩岸關係的性質，是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針。兩岸關係歷史反復證明，承認“九二共識”，堅持一個中國原則，兩岸關係就能改善發展，台灣同胞就能受益；否定“九二共識”，背離一個中國原則，兩岸關係就會緊張動蕩，台灣同胞利益就會受損。

＜nextpage＞