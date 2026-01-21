國台辦：台積電赴美投資只會寒台灣民眾的心

國台辦發言人彭慶恩主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京1月21日電（記者 海涵）賴清德稱美國已成為台灣最大海外直接投資地，期盼美台盡早簽署協議，幫助台積電等業者為美國當地創造高薪就業機會。國台辦發言人彭慶恩1月21日在例行新聞發布會上表示，所謂美台貿易及供應鏈合作，只會把台灣榨幹，寒的只會是台灣民眾的心。



有記者提問說，日前，賴清德與美國亞利桑那州訪問團見面時稱，近年來美國已成為台灣最大海外直接投資地，期盼雙方盡早簽署避免雙重課稅協議，幫助台積電等業者在美國長期深耕，也為當地創造高薪就業機會。對此有何評論？



彭慶恩指出，美國向來以“美國利益優先”，慣於揮舞“關稅大棒”損人利己，所謂美台貿易及供應鏈合作，只會把台灣榨幹，逼著台灣自斷筋骨。在美國人眼裡，台灣的價值不是什麼“供應鏈夥伴”，而是“以台制華”的“棋子”、軍工複合體的“搖錢樹”、製造業回流的“提款機”。據報導，台積電在美工廠人力成本超台灣廠的2倍，設備折舊費用達4倍之多，毛利率是台灣廠的八分之一。



彭慶恩強調，民進黨當局為了“倚外謀獨”，一再割肉飼虎，現在又要讓台積電大幅增加赴美投資，為美國創造所謂“高薪就業機會”，毀的只會是島內產業的根，寒的只會是台灣民眾的心。