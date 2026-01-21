國台辦：推動兩岸“脫鈎斷鏈”是倒行逆施

國台辦發言人彭慶恩主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京1月21日電（記者 海涵）2025年大陸對台出口增長11.2%，大陸自台灣進口增長6.0%，國台辦發言人彭慶恩1月21日在例行新聞發布會上表示，2025年，兩岸經貿往來保持穩步增長勢頭，充分說明任何推動兩岸“脫鈎斷鏈”、削弱兩岸經濟聯繫的圖謀都是倒行逆施，注定失敗。



有記者提問說，據海關總署統計，2025年兩岸貿易總額達3143.3億美元，其中大陸對台出口增長11.2%，大陸自台灣進口增長6.0%。島內輿論分析認為，這充分顯示兩岸經濟合作動力足、韌性強、潛力大。請問對此有何評論？對今後兩岸經濟交流合作前景有何預期？



彭慶恩表示，2025年，儘管面臨外部環境的不利影響和民進黨當局的阻撓破壞，兩岸經貿往來依然保持穩步增長勢頭，充分說明加強兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展是符合兩岸同胞共同利益的正道，任何推動兩岸“脫鈎斷鏈”、削弱兩岸經濟聯繫的圖謀都是倒行逆施，注定失敗。



彭慶恩指出，隨著“十五五”時期大陸經濟持續健康發展，高水平對外開放和開放型經濟發展取得顯著進步，兩岸經濟合作和融合發展的基礎將更加堅實、領域將不斷拓展、水平將不斷提升，將更好地造福兩岸同胞，助力壯大中華民族經濟。