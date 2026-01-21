國台辦：美台“貿易協議”實質是“賣身契”

國台辦發言人彭慶恩主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京1月21日電（記者 海涵）美台近日達成所謂“貿易協議”，美方目標是在特朗普任內將台灣半導體供應鏈產能的40%轉移至美國，國台辦發言人朱鳳蓮1月21日在例行新聞發布會上表示，美台達成所謂“貿易協議”，實質是掠奪台灣民衆血汗、掏空台灣產業根基的“賣身契”，40%的半導體產能如果轉移到美國，台灣核心產業優勢將蕩然無存。



有記者提問說，美台近日達成所謂“貿易協議”，美國商務部長盧特尼克受訪稱，這項協議是民進黨當局維系美國“好感”的一項“戰略要務”，并非單純的商業交易；美方目標是在特朗普任內將台灣半導體供應鏈產能的40%轉移至美國。對此有何評論？



彭慶恩指出，美台達成所謂“貿易協議”，實質是外部勢力與“台獨”分裂勢力相互勾結，掠奪台灣民衆血汗、掏空台灣產業根基的“賣身契”，損害的是台灣民衆和產業的未來。



彭慶恩認為，五千億美元的巨額投資，大約是台灣外匯存底的80%，相當於讓每一個台灣民衆拿出六十八萬元新台幣，為民進黨當局交“倚外謀獨”的政治獻金；40%的半導體產能如果轉移到美國，台灣核心產業優勢將蕩然無存，“科技島”將淪為“空心島”。民進黨當局對台灣所付慘痛代價極力掩飾，用島內民衆血汗錢討美國歡心，賣台禍台，莫此為甚。



彭慶恩強調，美台關稅談判的結果，充分證明“台獨”是絕路，外人靠不住。如果沒有強大祖國作為後盾，台灣只能淪為外部勢力眼中的肥肉，成為任人宰割的羔羊。

