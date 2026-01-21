THE學科最新排名：港大教育學全球第七

中評社香港1月21日電／泰晤士高等教育（THE）世界大學學科排名今日（21日）發布最新的2026年數據，香港各校繼續取得佳績，共有3個學科打入全球前20位，較去年增加一個，其中以香港大學的教育學排名最高，位列全球第七位。整體來說，本港各大學中，至少有36個學科屬全球100強，展示出卓越競爭力，成為香港建設國際教育樞紐的重要底氣。



在全球層面，雖然西方國家仍然於學科排名主導，但東亞地區表現格外亮眼，其中中國內地首次於計算機科學及物理科學打入十大，十大學科數目由去年4個增至7個。THE形容，東亞崛起正為西方世界於高等教育及研究的領先地位帶來新挑戰。



內地兩學科首入十大



香港文匯報報導，THE 2026年世界大學學科排名，圍繞11個學科領域就全球大學進行排名。資料顯示，全球第七的港大教育學，今年繼續成為全港最高名次的學科。而本地排名方面，港大其中9個學科位列香港第一，包括工程學、醫學與健康、法學、社會科學、理學、生命科學、藝術與人文學、心理學及教育學。港大指有關優秀成績進一步確立該校的頂尖院校地位，在邁向成立115周年之際，港大會實踐《展望十年2026－2035》願景，致力成為“引領人類未來的世界級大學”，全力吸引、培育和啟發未來領袖，創造知識，應對全球挑戰，推動人類文明進步與持續發展。



港中大11學科全球百強



香港中文大學指，該校於11個學科中均位列全球百強，其中教育學、醫學與健康、計算機科學，以及商業與經濟學更打入前50；6個學科排名較去年有所提升，當中以藝術與人文學進步最為顯著。



香港科技大學表示，該校的計算機科學、商業與經濟學均躋身全球前30，工程學亦穩居全球50強，表現卓越，其中計算機科學更連續十年居全港之首，持續彰顯該校在關鍵領域的領先地位。



香港城市大學指，在是次學科排名中該校共有7個學科排名全球百強，其中商業與經濟學則躍升至全球第三十六，法學則第四十一及亞洲第七。而該校的生命科學則由去年第九十六上升至今年第八十，是升幅最大的學科。



香港理工大學亦有6個學科躋身全球百強，包括商業與經濟學（第二十五）、工程學（第四十三）、社會科學（第五十二）、計算機科學（第七十）、藝術與人文學（第七十七）及理學（第九十九），其中商業與經濟學更位列全港第一，反映該校於不同學科的教研實力受國際認可。



其他港校方面，香港浸會大學指該校於2026年THE學科排名平穩進步，8個上榜學科中有6個排名上升，其餘兩個則維持，而打入全球首200名的學科，亦由去年的3個增至今年的6個。



嶺南大學今年則是首次躋身榜單，多個學科同時上榜，該校指其中心理學學科表現尤為突出，於八所資助大學中名列前茅。

