國台辦：民進黨指大陸對其網絡攻擊顛倒黑白

國台辦發言人彭慶恩主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京1月21日電（記者 海涵）民進黨當局發布所謂“報告”，聲稱去年大陸對島內關鍵基礎設施進行網絡攻擊，國台辦發言人彭慶恩1月21日在例行新聞發布會上表示，民進黨當局不惜升高兩岸對立對抗，來掩蓋其施政無能，轉移民眾對其不滿，是不折不扣的做賊心虛、顛倒黑白。



有記者提問說，民進黨當局日前發布所謂“報告”，聲稱2025年大陸對島內關鍵基礎設施進行網絡攻擊“全面性駭侵”。對此有何評論？



彭慶恩指出，民進黨當局慣於造謠誣蔑、抹黑大陸，不惜升高兩岸對立對抗，來掩蓋其施政無能，轉移民眾對其不滿，謀取政治私利。



彭慶恩強調，事實上，民進黨當局頻頻指使軍情機構和網軍對大陸實施網絡攻擊破壞，傳播散布違法有害信息。據統計，2025年，有關部門共調查處置來自台灣方向的網絡攻擊事件近四千起，較2024年增長25%；其行為重點針對大陸交通、金融、科技、能源等重要行業領域開展攻擊竊密。有關部門之前已偵破並公布台灣軍方“心戰大隊”、台灣王氏研創藝術公司、“匿名者64”等涉事組織對大陸實施網絡攻擊的犯罪事實。民進黨當局的所謂“報告”，是不折不扣的做賊心虛、顛倒黑白。

