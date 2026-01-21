格陵蘭風波引爆美元賣壓　真正風險在歐元？

中評社香港1月21日電／美國總統特朗普強化收購格陵蘭施壓行動、對歐洲祭出關稅威脅之後，市場再現“拋售美國”交易，美國股匯債周二（20日）同步下挫，歐元則走強，但巴克萊分析師警告，在歐美關係發生崩解的極端情境下，歐洲與歐元恐面臨更大的問題。



钜亨網報導，投資人正關注北約內部的緊張情勢，擔心這個二戰後建立、橫跨歐洲與北美的防禦聯盟，在最壞情境下可能面臨瓦解風險。歐洲在2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，因憂慮東部邊境安全而試圖增加軍事防務支出，本月已派遣部隊前往格陵蘭，現在則面臨特朗普關稅威脅帶來的潛在經濟壓力。



Ameriprise Financial首席市場策略師Anthony Saglimbene周二表示，如果美歐關係破裂，美元仍將是全球準備貨幣，儘管波動性比現在高出許多。



他進一步指出，如果貿易環境變得更艱困，他認為對歐洲企業的傷害會大於對美國企業的影響，歐元可能比美元走弱得更多。



Saglimbene指出，像德國這類以出口為導向的歐洲國家，承受的風險可能高於美國。德國是歐洲最大的經濟體。



衡量美元兌主要貨幣表現的ICE美元指數（DXY）周二下跌0.8%，過去12個月的跌幅擴大至接近10%。美國股市與債市周二也同步大跌。



在此同時，歐元兌美元上漲0.7%，寫下自9月16日以來最大單日漲幅。



Saglimbene表示，市場的即時反應，不會永遠符合較長期的正確反應。他的基本情境仍是美國與歐洲將找到某種共同立場，讓美國能在格陵蘭運作，同時滿足其安全需求。



巴克萊分析師指出，最壞情境可能是美國與北約夥伴之間的關係全面瓦解，程度嚴重到讓美國實質上退出該聯盟。因此，格陵蘭最終對歐元而言是更大的問題。



他們表示，雖然圍繞格陵蘭的衝突升高、關稅不斷加碼，可能讓美元面臨壓力，但更大風險來自“仍然偏低的避險比率”，而非美國資產的大規模撤離。

