美媒：北約爆嚴重內訌　中俄準備看好戲

中評社香港1月21日電／華爾街日報報導，美國總統特朗普揚言對北約八國加征關稅直至買下格陵蘭，美歐恐爆發新一輪貿易戰，導致跨大西洋聯盟陷入二戰結束、北約成立超過七十五年來最嚴峻的危機。北約前發言人龍傑斯古表示，格陵蘭關稅終將傷害美國世界地位，將華府盟友讓給中國及俄國，他們肯定拿著爆米花準備看戲。



歐洲多國增兵格陵蘭演習，德國派出陸海空三軍共十五名軍人，執行丹麥邀請下發起、獲北約支持的格陵蘭偵察任務，但德軍提前結束任務離開格陵蘭，僅停留約二天；英、法等國近來僅部署極少量人員參加北極演習，使北極安全和北約團結等敏感議題再添緊張。



特朗普去年一月重返白宮以來對歐洲展現前所未有的敵意，如今又威脅對部分北約盟國加征關稅。北約成立於一九四九年四月，是二戰以來西方最大聯盟，奠基於西方民主國家“命運與共”信念；其運作仰賴互信、政治凝聚力與軍事基礎設施。美國曾堅定承諾在歐洲盟友遇襲時出手防衛，一直是北約威信與嚇阻力的基礎。



如今，大西洋兩岸許多人都懷疑北約是否還有可能恢復元氣。美國前駐北約大使魯特說，北約仍會存在，但七十五年來維繫信任的黏著力已粉碎。



歐洲多國政府擔心，若裂痕全面擴大，可能導致特朗普宣告北約終結，迫使在沒有美國情況下打造自己的軍事同盟；對長期經濟成長偏低、公共財政吃緊的國家而言，這是代價高昂的挑戰。



北約過去曾發生嚴重內部對立，一九五六年蘇伊士運河危機期間，美國迫使英國與法國中止入侵埃及；二○○三年美國入侵伊拉克時，法國與德國都反對。



華爾街日報十八日社論批評，特朗普示範如何將美國盟友拱手送給中國。如果特朗普決意為格陵蘭開戰，歐洲未必有力抵抗，但北約等於終結，最大的贏家可能是中國與俄羅斯。