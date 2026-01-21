頂尖美國商學院MBA畢業生日子越來越難

華爾街日報報道說，在當下的美國職場上站穩腳跟到底有多難？即便是美國最具資質的商學院畢業生，也需要花上好幾個月時間才能獲得并接受工作邀請。



由於公司對每一位白領員工都進行嚴格審查，MBA的就業市場已低迷超過一年。這正在削弱MBA通往高管崗位這一傳統跳板的作用，而這些崗位薪資往往高達數十萬美元。



盡管包括哈佛大學和哥倫比亞大學在內的一些頂尖項目出現了招聘回暖，但許多頂級商學院的招聘情況仍未恢複到疫情前水平。例如，在杜克大學富卡商學院，去年夏天畢業後三個月內，仍有21％的求職者在找工作。在密歇根大學羅斯商學院，這一比例為約15％。



這些數據與2024年類似，但遠低於2019年。當時許多雇主急於招聘白領員工。那年杜克的MBA畢業生中，僅有5％在畢業後三個月仍在求職；密歇根大學則為4％。



33歲的約翰·布什，去年5月從北卡羅來納大學教堂山分校獲得MBA學位。他最初尋求在紐約 的金融崗位，但後來擴大了範圍，將目標拓展至北卡羅來納州夏洛特的銀行。去巴黎生活過一段時間後，他也開始考慮奢侈品零售行業。



他曾申請一個零售崗位，年薪為8萬美元，低於他讀商學院前的薪資。



“可能還是值得的。”布什說。



2025年，美國平均每月新增約4．9萬個就業崗位，是近二十多年來除最近兩次經濟衰退外增長最慢的時期。新增崗位主要集中在醫療服務領域，而這并不是MBA畢業生普遍追求的方向。



而且，由於裁員潮導致數十萬名勞動者重返就業市場，畢業生面臨激烈競爭。



“學生們經歷了一段艱難時期。”杜克大學富卡商學院職業管理中心執行主任特麗·帕克·德·萊昂說。學校幫助畢業生彼此建立聯系，并與教練合作制定求職策略。

