加州州長籲歐挺起胸膛　給特朗普一個“痛擊”

中評社香港1月21日電／美國加利福尼亞州州長紐森敦促歐洲領導人別對美國總統特朗普虛與委蛇，“要挺起胸膛”，給特朗普一個“痛擊”。



法新社報導，紐森星期二（1月20日）在瑞士達沃斯參加世界經濟論壇年會時接受媒體採訪，他還在個人社交媒體賬號上發布了兩段他在瑞士受訪的視頻。



紐森在受訪時敦促歐洲領導人停止對特朗普唯唯諾諾，“要有骨氣”，“要狠狠地回擊他”。他指特朗普是個“軟弱”（weak）的人，並表示歐盟應該“非常強硬地”反擊特朗普。



紐森說：“特朗普非常善於利用別人的弱點，但當他被人迎頭痛擊時，他就退縮了。”



“你不可能兩面討好。別再說客套話，別再姑息他。要以其人之道還治其人之身。”



紐森稱特朗普覬覦占領格陵蘭島是“瘋了”，但他說，特朗普是不會“以武力”奪取格陵蘭島的。



“這場關於格陵蘭島的鬧劇實在太荒謬，大家必須看清自己面對的是什麼，然後抬頭挺胸，堅定立場，大家口徑一致，給他一個迎頭痛擊。”



特朗普20日飛往達沃斯前，在白宮召開記者會，整場記者會長達1小時40分鐘。



記者問特朗普，願意為取得格陵蘭島付出多大的代價，特朗普告訴記者：“你們很快就會知道。”但他接著補充說，已在達沃斯安排多場關於格陵蘭島的會談，“我們會找到一個讓北約和我們都非常滿意的方案”。