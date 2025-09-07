中評編譯：馬杜羅被捕為何反而懷念美國偽善

1月5日，被捕的委內瑞拉總統馬杜羅抵達曼哈頓下城直升機場，前往美國聯邦法院。 中評社首爾1月22日電（記者 崔銀珍編譯）西江大學國際大學院教授金載千（音）在1月20日發表於《韓國日報》的專欄中指出，隨著特朗普政府強行拘捕委內瑞拉總統馬杜羅，國際社會正顯露出一個連“偽善”這一最低限度名分亦逐漸消失的現實階段。金教授分析稱，與過去美國即便違反國際法仍通過人權、民主等價值敘事加以包裝不同，特朗普政府如今正公然僅訴諸力量與利益本身。在規範與名分相繼退居幕後之後，一個幾乎完全由“力量邏輯”主導的國際秩序正逐步顯現其危險面貌。以下為專欄全文編譯：



唐納德·特朗普美國總統閃電式動用特種部隊，將委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅強行帶離，並將其押送至美國。世界為之震驚，圍繞“違反國際法”的譴責亦隨之而來。然而，此次事態的本質並不止於“美國違反了國際法”這一事實本身。美國採取單邊行動也好，圖謀委內瑞拉石油也罷，其實都並非什麼新鮮事。



美國為維護本國商業利益或國家安全而違反國際法、侵犯他國主權的案例不勝枚舉。1953年推翻伊朗摩薩台政府的＂阿賈克斯行動＂（Operation Ajax），1954年顛覆危地馬拉阿本斯政府的＂PBSUCCESS行動＂，以及1973年促成智利阿連德政府垮台等冷戰時期的秘密行動案例便立即浮現腦海。美國為了“標準石油”（Standard Oil）或“聯合果品公司”（United Fruit Company）等本國企業的利益，推翻經民主選舉產生的左翼政府，擁立親美的右翼獨裁政權。



動用中央情報局（CIA）秘密清除反美政權的原因之一，在於其缺乏足以說服國際社會乃至美國國內民眾的名分。即便在被懷疑為幕後黑手時，美國也會堅決否認介入事實；而當介入最終被揭露時，則又以“為對抗邪惡帝國蘇聯、守護自由世界而不得不作出的選擇”來加以正當化。由於國際法違規的負擔，美國選擇隱秘行事；而當隱秘也難以為繼時，又試圖以國際社會能夠接受的“大義名分”加以包裝。

