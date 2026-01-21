關稅威脅刺激市場“賣出美國”

中評社香港1月21日電／由於美國政府圍繞格陵蘭島和所謂加沙“和平委員會”接連發出加徵關稅威脅刺激市場避險需求快速走高，美國資本市場20日再次上演“賣出美國”交易，美國股市和美元指數顯著下挫，美國長期國債收益率則顯著升高。



截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日下跌870.74點，收於48488.59點，跌幅為1.76%；標準普爾500種股票指數下跌143.15點，收於6796.86點，跌幅為2.06%；納斯達克綜合指數下跌561.065點，收於22954.32點，跌幅為2.39%。



新華社報導，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數連續兩天明顯走低，當天下跌0.41%，在匯市尾市收於98.642。美國10年期國債收益率當天盤中最高升至4.316%，顯著高於前一交易日收盤時的4.227%，為2025年8月25日以來最高水平。



在線交易和投資機構IG集團市場分析師托尼·西卡莫表示，對長期不確定性、潛在反制措施和去美元化趨勢等問題的擔憂，以及對美國領導層失去信心等因素，加速投資者拋售美元資產。



美國埃弗科國際戰略和投資集團副董事長克里希納·古哈表示，在全球大範圍出現避險行情的情況下，“賣出美國”交易再次出現。



美國總統特朗普在2025年4月初推出全面加徵關稅的措施後，金融市場出現劇烈動蕩，“賣出美國”交易成為當時市場顯著特徵。



特朗普19日在得知法國總統馬克龍無意加入美國主導的監督加沙地帶戰後過渡治理的所謂“和平委員會”後，威脅對法國葡萄酒和香檳徵收200%的關稅。



此外，特朗普17日在社交媒體上發文，宣佈美國將從2月1日起對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭的輸美商品加徵10%關稅。加徵關稅的稅率將從6月1日起提高至25%，直到相關方就美國“全面、徹底購買格陵蘭島”達成協議。



同時，歐盟或醞釀出台反制方案，資本市場可能被“武器化”則引發投資者進一步擔憂。