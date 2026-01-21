俄駐日機構前職員涉間諜案 日高官促反間諜法

中評社香港1月21日電／共同社報導，東京警視廳公安部外事一課20日以涉嫌違反《反不正當競爭法》（公開營業秘密）為由，把俄羅斯駐日通商代表部前職員（俄羅斯籍）、以及日本首都圈某機床廠商前員工的資料送交檢方。兩人均為30多歲男性。警方認為他們涉嫌帶出了該機床廠商的機密資訊。據辦案人員透露，前職員似乎隸屬俄對外情報局（SVR）收集科技資訊的組織，已離開日本。此事似乎意在獲取可轉軍用的資訊，公安部認為是一起間諜案。



官房長官木原稔21日在記者會上就此事表示，嫌疑人的行為已偏離其在任期間的停留目的，“令人遺憾”。木原再次表達了為強化情報活動功能而推動制定反間諜法的意願。



他還表示近期將通過外務省向俄方提出交涉，強調反間諜法對於“防止來自外國的不當干涉具有極大意義”。



廠商前員工資料被送檢的理由是該人涉嫌於2024年11月和2025年2月在日本首都圈的餐館內，以不正當牟利為目的將相當於商業秘密的資訊口頭告知了前職員，是有關該機床廠商的新產品開發相關資訊。前職員被認為是共謀。



關於可轉軍用的資訊，據稱辦案人員接觸該前員工後已防止了洩露。公安部9日曾通過外務省要求俄羅斯駐日本大使館讓前職員到案說明，但對方未予回應。



前職員2023年在街頭以問路為由接近該廠商前員工。其自稱是烏克蘭人，到2025年為止兩人可能在餐飲店等場所會面十餘次。據稱其獲取了不構成商業秘密的內容，還支付了約70萬日元（約合人民幣3萬元）現金。



俄羅斯駐日通商代表部被視為俄羅斯大使館的相關機構，主要從事貿易相關等業務。