索尼剝離電視業務，與中國TCL合資

中評社香港1月21日電／日經新聞報道，索尼集團1月20日宣佈，將剝離電視業務，與中國電視大型企業TCL集團成立合資公司。在出資比例方面，TCL佔51%，索尼集團旗下從事電子業務的索尼佔49%。索尼集團將剝離曾是主力的電視業務，明確專注於遊戲、音樂和電影等娛樂業務。



新公司將利用電視市場全球第二的TCL的成本競爭力。在全球推進電視機和家用音響等的開發、設計、生產與銷售。



電視領域的品牌Sony和“BRAVIA”將保留，總部所在地和董事構成等將在今後確定。包括繼承的產品範圍等在內，計劃3月底之前簽訂合同，2027年4月啟動業務。



中國調查公司群智諮詢的統計顯示，TCL的2025年的電視出貨量（預估）比2024年增長5%，達到3040萬台。全球市佔率為13.8%，僅次於韓國三星電子的16.0%。索尼減少14%，降至410萬台，全球市佔率為1.9%，排在第十位。



索尼的電視業務呈現縮小態勢。索尼在馬來西亞和中國設有工廠，但一直在轉向由電子製造服務（EMS）代工。



索尼包括電視和家用投影機在內的2024財年（截至2025年3月)的螢幕業務的營業收入為5976億日元，同比減少10%。2025年4～9月螢幕業務營業收入的減少也成為拉低電子部門營業收入和營業利潤的主要原因。



索尼集團經歷了2010年前後的業績低迷，一直將盈利結構從電子製造商轉變為綜合娛樂企業。2025財年的營業利潤預期（基於持續業務）中電子部門所佔的比例僅為約1成。



在電子部門之中，電視和智慧手機被定位為“結構變革和轉換”領域。正在將增長的重心轉移到運動相關技術和提高音樂現場等活動體驗價值的新技術開發上。