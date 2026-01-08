快評：“國共論壇”籌備中　重啟意義重大

國民黨主席鄭麗文日前拜會馬英九，談話內容大部分聚焦在兩岸交流和兩岸關係的破冰上，馬非常支持也非常鼓勵。(照片：國民黨提供) 中評社快評／國台辦發言人彭慶恩21日在例行記者會上被問及“國共論壇”是否會在1月底舉行的相關問題時回應，大陸一貫在堅持“九二共識”，反對“台獨”的政治基礎上，與包含國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士一道，加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。



彭慶恩說，“你關心的問題，如果有新的情況將及時發布”。



今天已是1月22日，此前有媒體報導稱“國共論壇”將於1月底於北京舉行，並由國民黨副主席蕭旭岑率團參加。蕭旭岑在19日表示，“國共論壇”行程還沒確定，“報導的訊息有時候是會有落差的”。



“國共論壇”正式名稱是“兩岸經貿文化論壇”，起於2005年，時任國民黨主席連戰赴大陸展開“和平之旅”，雙方提出“兩岸和平發展共同願景”，並建立國共兩黨定期溝通平台。隔年首屆論壇在北京舉行，聚焦兩岸經貿與直航，象徵國共在官方管道之外，建立政黨層級的對話機制，旨在以推動“九二共識”為前提，促進台灣海峽兩岸彼此之間經濟、貿易、文化等交流與對話。



國民黨主席鄭麗文在20日拜會馬英九後表示，兩岸兵凶戰危，世界高度關注，國民黨一定要負起歷史重責大任，扭轉乾坤，讓兩岸能夠融冰，所以希望積極推動兩岸交流與對話；至於第一次智庫交流、論壇活動，具體確定後，會在第一時間召開記者會公布。



“國共論壇”有望重啟，意義重大。這是恢復國共兩黨的重要對話平台，重啟兩岸關係和平發展的重要一步。“國共論壇”為兩岸政黨溝通重要橋樑，在敏感時刻重建溝通管道、促進民間交流、緩和緊張局勢、為兩岸經濟爭取利益，在“九二共識”基礎上穩定兩岸關係、避免衝突，對兩岸互動有“加分作用”。



“國共論壇”“一切在積極準備中”，相信不會有很大的阻滯。鄭麗文有強烈意願訪問大陸，國民黨內及台灣社會的支持聲音也愈來愈強烈。鄭麗文說過，很多事“今天不做明天會後悔”，對全體台灣人有利的事情無需遲疑，更不用畏縮。水到渠成，“國共論壇”即將重啟了。