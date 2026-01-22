特朗普：已就格陵蘭島制定框架　不對歐加關稅

中評社香港1月22日電／美國總統特朗普21日在社交媒體發文稱，他已經同北約秘書長呂特就未來達成有關格陵蘭島的協議制定了框架，因此不會實施原定於2月1日生效、對歐洲8國加徵關稅的措施。



特朗普當天在瑞士達沃斯參加世界經濟論壇年會期間與呂特會晤，隨後在社交媒體發文稱，雙方已經“制定關於格陵蘭島乃至整個北極地區未來協議的框架”，如果這一解決方案最終達成，將對美國以及其他北約成員國大有裨益。



新華社報導，特朗普寫道，基於這一認識，他不會實施原定於2月1日生效的關稅措施。



他表示，關於美國正在建設的“金穹”導彈防禦系統正在進一步討論中，這一系統涉及格陵蘭島。美國副總統萬斯、國務卿魯比奧、總統特使威特科夫等人將負責談判。



特朗普稍後接受美國消費者新聞與商業頻道採訪時表示，當天達成的協議框架涉及“金穹”導彈防禦系統和礦產開採權，協議將“永遠”有效。



特朗普17日在社交媒體宣佈，將從2月1日起對反對美國得到格陵蘭島的8個歐洲國家加徵10%的關稅。此舉引發歐洲方面強烈反對。特朗普21日在達沃斯論壇發表演講，繼續向歐洲盟友強硬施壓，雖明確表示不會武力奪取格陵蘭島，但尋求“立即”就美國“收購”這一丹麥自治領地展開談判。