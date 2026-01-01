周小柯：美台貿易協議是霸權邏輯產物

北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯（中評社資料圖） 中評社北京1月23日電（記者 海涵）北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯日前就美台“貿易協議”接受中評社記者採訪時指出，這一交易遵循的絕非市場邏輯，而是霸權邏輯，是美國特朗普政府“美國優先”政策與台灣地區民進黨當局任美予取予求的組合，毫無公平性可言。美對台經貿政策是掠奪性的而非支持性的，唯有依托大陸，台灣優勢產業才有未來。



美台“貿易協議”毫無公平性可言



美台15日達成所謂“貿易協議”，確立台灣對美關稅由20%降至15%且不叠加。同時台灣承諾投資美國至少5000億美元，包含2500億美元直接投資與2500億美元信用保證，主要投入半導體、人工智能、能源等產業。



此次美台“貿易協議”中，台灣以5000億美元巨額投資換5%的關稅下調，且該投資額占台灣GDP超50%。周小柯分析，達成這一交易前，美國單方面對台灣地區輸美商品實施“20%＋N”關稅；交易達成後，美國仍單方面對台灣地區輸美商品徵收15%關稅，同時台灣地區對美投資至少5000億美元。美台之間所謂的貿易談判自始至終都是美國對台灣地區實施經濟壓榨，實質是以犧牲台灣經濟利益為代價為美國創造經濟價值。



周小柯指出，這一交易遵循的絕非市場邏輯，而是霸權邏輯，是美國特朗普政府“美國優先”政策與台灣地區民進黨當局任美予取予求的組合，毫無公平性可言。

