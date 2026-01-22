瑞典首相：特朗普在達沃斯演講處處顯示不公正

中評社香港1月22日電／瑞典首相克里斯特鬆21日表示，美國總統特朗普當天在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上發表的演講“處處顯示出不公正”，其針對歐洲的言辭“充滿威脅與諷刺”。



克里斯特鬆當天下午在達沃斯舉行的記者會上對瑞典媒體說，特朗普演講的內容和措辭“處處顯示出不公正”，令人深感失望。特朗普在演講中繼續發表對歐洲國家充滿威脅和諷刺的言論，“這些言論與事實不符”。



克里斯特鬆表示，特朗普近期言論和美國的一系列行為，已招致全球輿論嚴厲批評，即便在美國國內，也受到強烈反對。



新華社報導，克里斯特鬆說，歐洲需要加強國防建設、增強經濟實力、提升科技水平，更需要減少對美依賴。他表示，瑞典將在後續談判中堅定支持丹麥和格陵蘭島，“作為丹麥的自治領土，格陵蘭島不可出售，我們完全認同這一點”。



特朗普21日在世界經濟論壇年會發表演講，抨擊歐洲的移民、綠色能源等政策，稱歐洲“沒有走在正確方向上”，一些地方如今“面目全非”，這種變化“並非積極意義上的”，而是朝著負面方向演變。



談及格陵蘭島，特朗普再次為尋求得到該島辯解，稱這是美國“核心國家安全利益”。他同時稱“我沒有必要”“不願意”也“不會”動用武力奪取這一丹麥自治領地，美國正尋求“立即”就“收購”格陵蘭島展開談判。