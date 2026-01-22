美與盟友互相指責　特朗普說歐洲正自我毀滅

美媒稱“在達沃斯，特朗普面對的是一個對他一手造成的動蕩局勢充滿戒備的世界”。 中評社香港1月22日電／在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上，美國及盟國領導人隔空互相指責和爭吵成為最受矚目的場景。當地時間21日，美國總統特朗普在論壇上發表演講時公開聲稱歐洲“正在自我毀滅”，加拿大“能活著只是因為美國寬容”，他還指責丹麥“忘恩負義”，抱怨美國“為北約付出了很多，但得到的回報卻很少”。



環球時報報導，此前一天，法國總統馬克龍、加拿大總理卡尼等多國領導人紛紛強硬表態，稱“我們不能接受由那些自詡擁有最大話語權或最強武力的人來決定的世界秩序”，宣告“所謂基於規則的舊秩序已終結，且將一去不返”。“西方秩序的破裂”並不僅僅表現在領導人的互相指責上，歐洲多國公開表示不加入特朗普提出設立的“和平委員會”；法國不顧美國的警告，要求北約在格陵蘭島舉行聯合軍演；丹麥一養老基金宣布將清倉美國國債……而美國則放風稱將大幅裁撤在北約多個關鍵機構的人員數量，並減少參與北約顧問小組、訓練中心等機構的活動。



美國《時代》周刊網站21日稱，無論如何，“在達沃斯，特朗普面對的是一個對他一手造成的動蕩局勢充滿戒備的世界”。



“基於規則的舊秩序已終結”



“很高興回到美麗的達沃斯……能與這麼多尊敬的商業領袖，這麼多朋友，還有敵人交流，真是太好了。”美國有線電視新聞網（CNN）稱，特朗普21日以典型的特朗普方式開始在世界經濟論壇上演講。他先說了一長串自己的經濟成就，包括關稅如何使美國“成為世界上最熱門的國家”和“全球經濟引擎”。報導稱，隨後，特朗普幾乎沒有浪費時間就對歐洲提出了嚴厲批評。他稱，“美國非常關心歐洲，但歐洲正在自我毀滅”。他指責歐洲“不是朝著正確的方向前進”，歐洲“無法控制大規模移民和無休止的外國進口”。



在格陵蘭島問題上，特朗普聲稱，“除了美國之外，沒人能夠確保格陵蘭島的安全”。美國正在尋求“立即進行談判”，討論收購格陵蘭島的問題。他還指責丹麥稱，“如果沒有我們，他們或許會說德語……如今他們卻忘恩負義”。談到北約 ，特朗普抱怨：“我們付出了很多，但得到的回報卻很少。”



國際媒體高度關注特朗普的演講。西班牙《國家報》21日稱，世界擔心，特朗普在演講中比以往任何時候都更公開地展現帝國主義野心。報導稱，在啟程前，特朗普公開拒絕在格陵蘭島問題上妥協，聲稱“（在格陵蘭島問題上）沒有回頭路了”。他甚至企圖成為全球事務的唯一仲裁者，他公開表示設立“和平委員會”“或取代聯合國”。



對於美國的霸權威脅，多國領導人在世界經濟論壇上進行了批評和譴責。法國總統馬克龍20日在世界經濟論壇上用英語發表演講，他幾乎逐項批駁特朗普的政策，不過沒有點名特朗普。據法新社報導，馬克龍在演講中強硬表示：“我們不能接受由那些自詡擁有最大話語權或最強武力的人來決定的世界秩序。”他稱，“我們更喜歡尊重而非霸凌”。

