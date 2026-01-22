富權：賴清德會否敢於悍然換下陳亭妃？

中評社香港1月22日電／澳門新華澳報22日發表富權文章：賴清德會否敢於悍然換下陳亭妃？以下為文章內容。



民進黨昨日舉行中執會，通過二零二六年嘉義縣、台南市及高雄市長提名名單。隨後黨主席賴清德主持縣市長提名記者會，宣布民進黨正式提名嘉義縣長候選人蔡易餘、台南市長候選人陳亭妃及高雄市長候選人賴瑞隆，並由嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲及高雄市長陳其邁親自到場，推薦接棒人選。



然而，“妃憲之爭”仍未落幕。陳亭妃在台南市長初選中的對手、“賴系立委”林俊憲昨日在民進黨中執會前受訪時表示，雖然他會接受初選的結果，但他仍然堅持要陳亭妃簽署“與郭信良切割”的聲明。他指出，該聲明具有宣示的意義，身為市長候選人，不應與相關爭議人物維持曖昧關係。當記者問到，黨主席賴清德是否會出面協調時，林俊憲回應說，“賴清德一定會叫陳亭妃簽下去！”媒體詢問，若陳亭妃仍不簽協議，議員是否就無法團結力挺？林俊憲表示，他不知道未來會如何發展。



而陳亭妃則提名記者會中強調，她的目標是結合不同黨派力量、穩住基本盤，助賴清德二零二八年競選連任時的得票率能超越二零二四年。賴清德聞言後頻頻點頭微笑、為其鼓掌，兩人也併肩高喊“凍蒜”，展現力拚勝選的氣勢。



另外，陳亭妃昨日中午在接受資深媒體人黃光芹專訪時表示，民進黨要過半，對市長候選人比較寬鬆，不像議員百分之十選票就能當選。無黨議員要邀請自己站台，自己卻說不行，“我就把這一半的切出去，他自然就去幫謝龍介啦”，而她也強調絕對不可能幫國民黨站台。她還強調，如果依照“清廉、勤政、愛鄉土”的精神，“那民進黨有很多人我是不是要切割？”



從陳亭妃的談話內容看，她是要在台南市長選舉的過程中，在穩住基本盤的同時，爭取“選票最大化”，力求得票率過半。這既是為自己，也是為了維繫賴清德“二零二八”爭取連任時在台南市的基本盤。



林俊憲支持民進黨台南市議員要求簽署陳亭妃與郭信良作出切割的聲明，除了是對自己得到賴清德及多數台南市的民進黨“立委”、市議員的支持，卻輸給黨內“孤鳥”陳亭妃，感到不服氣之外，也是基於作為“新潮流系”的“核心”的“賴系”，對民進黨的“清廉、勤政、愛鄉土”精神，尤其是“新潮流系”的“信仰堅定、紀律嚴明、道德純潔”傳統的堅持，根本無法容忍本黨的市長參選人與身涉弊案的郭信良“搞曖昧”。何況，“賴系”也認為，以民進黨在台南市的基本盤，即使是沒有得到郭信良及其支持者的奧援，也將能夠勝出，因而無需擔心郭信良將會支持謝龍介。

