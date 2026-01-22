香港樓市進新周期　入市勝算高

本港經濟增長理想，加上息口回落，資金尋找出路之下，今年樓市表現持續看好。(大公報) 中評社香港1月22日電／大公報報導，據利嘉閣地產總裁廖偉強分析，2026年對香港樓市而言，是一個承先啟後的重要年份。去年樓市由低位反彈，今年則接上經濟增速，加上息口回落、資金尋找出路、海外人才來港、留學生增加等因素，令市場氣氛明顯改善。準買家普遍認為今年是樓市的“上行之年”，入市者的勝算亦比過去幾年大得多。



本港樓市多年來都是周期性地運行，差不多每20年就是一個周期；而從歷史中所見，每個周期由低位至高位計算，樓價有機會上升數倍或以上。筆者統計了一些歷史數據，在1981至2000年的20年間，樓價的最高點相比最低點升約9倍；至於由2001至2020年期間，樓價的高低位亦相差近6倍。這兩個周期都累積了可觀升幅，如果置業者有足耐心和財力，持貨達兩個周期，賺幅更可能足夠子孫無憂。



始終會有一些置業者，因為過去的恐懼而錯失良機。筆者記得2003年沙士谷底前後，有客戶在低位入市、眼光準確，但因樓市初段升幅不大，加上曾經歷1997至2003年的“寒冬”，心中仍有陰影，不敢相信樓價會再升數倍，於是選擇在早期沽貨離場。其後樓市十多年升浪，他們只能望而興嘆。這些例子提醒我們，過去的經驗往往會影響未來的判斷。



樓價止跌回升 長線看俏



筆者認為，2026年將會是另一個20年周期的起點。對於在2021年高位入市的買家而言，物業至今仍然處於虧損狀態，2025年較高位累積跌幅約三成。然而，隨著樓價逐步回升，虧損幅度將會慢慢收窄。



至於在去年或今年入市的買家，則有機會在未來20年間見證樓價“翻幾番”。只要在合理價格入市，長線的樓市回報往往不會令人失望。