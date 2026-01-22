中銀：香港跨境客戶按年升40%

中銀香港推“全球綜合服務”。中銀香港副總裁陳文（中）、個人金融及財富管理部總經理盧慧敏（右）及個人金融產品部總經理周國昌（左）主持啟動儀式。（大公報） 中評社香港1月22日電／大公報報導，中銀香港昨日宣布推出“全球綜合服務”，整合環球賬戶查閱、多幣匯款及見證開戶等功能，助客戶一站式管理跨境資產。中銀香港副總裁陳文指出，香港國際金融中心地位穩固，帶動跨境金融需求。他透露，該行2025年11月的跨境客戶數目較去年同期上升40%；服務內地來港人才的“中銀快匯”及“薪金直匯”客戶數亦錄得20%增長。



推出新服務 管理跨境資產



“全球綜合服務”核心為全新“全球賬戶服務”。客戶登入手機銀行後，可實時查閱本人在中銀集團於內地及香港的所有個人賬戶餘額及資產總值。此服務將於年內擴展至東南亞，並逐步延伸至更多國家。



陳文表示，隨著全球經濟重心東移，亞洲已成為環球經濟增長重要引擎。中銀香港作為中國銀行集團東南亞區域總部，已經在八個東南亞分支機構推出個人手機銀行服務，截至2025年11月，東南亞區域電子渠道交易筆數，按年增加40%，反映區域聯動優勢。



同步新增的“環球匯款”功能，支援港元、人民幣等15種外幣，匯款網絡覆蓋全球超過200個國家及地區，且經手機銀行匯出可享手續費全免。客戶亦可透過“環球見證開戶”服務，於全球十多個國家或地區遙距開立當地中銀賬戶或中銀香港賬戶。



對於香港經濟及業務前景，個人金融產品部總經理周國昌指出，香港國際金融中心地位穩健，跨境財富管理需求持續增強，為銀行業帶來結構性機遇。他又提到，隨著美元利率預期逐步下行，客戶不再集中配置單一貨幣資產，而是積極尋求跨市場、多幣種的分散投資組合。他表示，股票、債券、外匯及商品等多元化資產需求同步上升，其中亞太區股市及中長期穩健型財富管理產品尤受關注。



周國昌透露，中銀香港的財富管理業務保持穩健增長，並預計2026年將持續受惠於這一趨勢。