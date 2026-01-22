中方重申：日本根本沒有資格要求“入常”

中評社香港1月22日電／中國常駐聯合國代表團臨時代辦孫磊21日在第80屆聯大安理會改革政府間談判首次會議上發言時說，日本無法承擔維護國際和平與安全的職責，無法取信於國際社會，根本沒有資格要求成為安理會常任理事國。



新華社報導，孫磊說，安理會是國際集體安全機制的核心，對於維護戰後國際秩序、捍衛國際和平與安全肩負著特殊重要使命。80年前，遠東國際軍事法庭正式開庭。東京審判嚴懲了日本戰犯，伸張了國際正義，維護了人類尊嚴，也是對任何復辟軍國主義、再行侵略擴張不法企圖的強力警示。然而，日本軍國主義不僅未被徹底清算，反而改頭換面、潛滋暗長。日本右翼勢力極力美化侵略歷史，矢口否認南京大屠殺、強征“慰安婦”、強征勞工等歷史罪行，推動修改歷史教科書，企圖為侵略歷史翻案。多名日本現職領導人曾參拜軍國主義的精神象徵靖國神社，對甲級戰犯頂禮膜拜。從日本首相高市早苗發表涉台錯誤言論、對中國發出武力威脅，到日本高官公開發表擁核言論，再到推進修改“安保三文件”，聲稱修改“無核三原則”，充分暴露出日本右翼勢力推動“再軍事化”、企圖讓軍國主義死灰復燃的險惡用心，對地區乃至世界和平與安全構成新的威脅。



孫磊強調，這種對歷史罪行不知悔改、違背國際關係基本準則、挑戰二戰勝利成果、公然踐踏戰後國際秩序的國家，無法承擔維護國際和平與安全的職責，無法取信於國際社會，根本沒有資格要求成為安理會常任理事國。



孫磊說，中國作為安理會常任理事國和負責任大國，願同所有愛好和平的國家和人民一道，堅定捍衛二戰勝利成果和戰後國際秩序，共同維護安理會權威和團結，為國際和平與安全發揮建設性作用。



關於安理會改革，孫磊說，中方支持對安理會進行必要、合理改革，提高權威和效率，更好應對危機挑戰。改革必須把切實提升發展中國家的代表性和發言權作為唯一正確方向。安理會改革五大類問題是基礎性、關鍵性問題，必須通過“一攬子”方案解決。中方希望本屆政府間談判能圍繞新的改革理念開展深入探討。