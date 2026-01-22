中國全面向失能老年人發放養老服務消費補貼

2026年1月1日起，在全國範圍內組織實施向中度以上失能老年人發放養老服務消費補貼項目，實施周期為12個自然月。 中評社香港1月22日電／記者22日從民政部獲悉，民政部、財政部近日聯合印發《關於全面啟動實施向中度以上失能老年人發放養老服務消費補貼項目的通知》，決定在前期試點工作基礎上，於2026年1月1日起，在全國範圍內組織實施向中度以上失能老年人發放養老服務消費補貼項目，實施周期為12個自然月。



新華社報導，通知指出，各地要全面推進本地區已有信息管理系統與補貼項目信息系統“民政通”精準對接，及時將相關養老機構、社區養老服務機構、第三方專業評估機構註冊入庫；要做好老年人能力評估準備，盡快完成本地區2024年7月以來已完成評估且確定為中度以上失能的老年人相關數據歸集整理等工作。同時，要組建老年人能力評估員隊伍，做好本地區評估相關標準與國家標準對接，有效滿足評估集中申請需求。



通知要求，強化評估、服務、資金監督管理，明確各地要建立健全評估機構動態管理機制，事前嚴格遴選、事後加強抽查；組織養老服務機構簽訂誠信承諾書，明確服務標準和收費要求，並建立服務質量評價體系，對差評較多的養老服務機構限期整改；要加強補貼項目資金使用監管，嚴格審核資金結算材料等。



在推動服務發展方面，通知強調，各地要以實施補貼項目為契機，加強培育發展專業化、連鎖化、品牌化養老服務機構，鼓勵支持養老服務機構向農村地區延伸服務；推動居家社區養老服務發展，指導支持社區養老服務機構為居家失能老年人提供專業養老服務。

