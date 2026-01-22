長三角鐵路春運預計將發送旅客突破1億人次

今年春運，長三角地區旅客出行意願強烈，節前去往雲貴川渝等直通重點方向的返鄉務工客流提前啟動 中評社香港1月22日電／記者從中國鐵路上海局集團有限公司獲悉，長三角鐵路2026年春運方案近日出台，春運40天預計發送旅客首次突破1億人次，達到1.03億人次，較2025年春運增長4%。



新華社報導，據介紹，長三角鐵路部門春運期間在啟用高峰運行圖的基礎上計劃增開旅客列車437.5對，高峰期單日最高將開行旅客列車超1700對，積極應對春運出行大客流。



上鐵集團客運部工作人員告訴記者，今年春運，長三角地區旅客出行意願強烈，節前去往雲貴川渝等直通重點方向的返鄉務工客流提前啟動；大部分學生返鄉流與節前務工、探親流錯開；學生返校流集中於節後春運期間，與務工流、探親流部分叠加。



此外，春運期間，長三角鐵路部門將安排部分普速硬座改硬臥車底上線運行，加大普速列車硬臥席別供給，提高中長途普速列車旅客出行舒適度。



今年春運票價優惠範圍進一步擴大，上鐵集團計劃對節前、節後多個客流緊張方向的64趟反向回空列車實施票價打折，較去年同期增加4趟，合理調節客流峰穀，充分用好鐵路運力資源。



長三角鐵路部門還將深入推進“一碗好飯”旅客服務工程，在管內19座互聯網訂餐車站試點列車始發站網絡訂餐服務，支持“配送到列車”和“旅客至商家自提”兩種方式；豐富動車組列車冷熱鏈餐食，按照營養搭配、價格多元、兼顧南北等原則，計劃新增80款優質餐食上線動車組列車；提高普速餐車服務質量，按照標準盒飯和基本炒菜足量供應，進一步豐富旅客用餐選擇。