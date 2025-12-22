記協新聞茶座：中國智造何以鏈動世界？

國家製造強國建設戰略咨詢委員會副秘書長曾建平致辭（中評社 王芊一攝） 中評社北京1月23日電（助理記者 王芊一）中國記協21日在京舉辦以“智造未來·鏈動世界——中國製造業企業媒體見面會”為主題的新聞茶座。國家製造強國建設戰略咨詢委員會副秘書長曾建平指出，當前，中國製造強國指數已與德國、日本處於同一區間，標誌著中國正式邁入全球製造強國行列。



本次新聞茶座聚焦圍繞中國製造業高質量發展總體情況和各企業創新發展舉措，邀請了國家製造強國建設戰略咨詢委員會副秘書長曾建平、中國建材集團副總經理王於猛、中鐵工程裝備集團有限公司副總經理王俊龍、格力電器副總裁兼首席市場官朱磊以及賽力斯集團品牌公關總監郭鋒同中外記者展開交流分享。



會上，國家製造強國建設戰略咨詢委員會副秘書長曾建平開場致辭，提綱挈領地介紹了中國製造業的發展現狀、戰略布局和未來方向。在發展現狀方面，他指出，過去十年間，“中國製造2025”戰略實施成效顯著，中國製造業在規模和質量上均實現躍升。從對外貨物貿易結構看，中國出口已由以中低端組裝、低技術家居產品和紡織服裝為主，轉變為以機電產品和高科技產品為主。當前，中國製造強國指數已與德國、日本處於同一區間，標誌著中國正式邁入全球製造強國行列。



在未來發展方向方面，曾建平認為，智能革命、綠色能源革命和生物領域革命將成為引領製造業高質量發展的三大革命性動力。他指出，人工智能的深度融合與廣泛應用，將成為中國製造業轉型升級和高質量發展的關鍵動能。同時，綠色發展不僅體現在產業綠色化層面，也體現在綠色產業化層面，即通過能源技術進步推動產業結構升級，形成新的產業優勢。



曾建平表示，未來中國仍將把發展重點放在實體經濟上，加快先進製造業發展，持續推進現代化產業體系建設，穩步推動新型工業化進程，並在這一過程中為全球產業發展和人類福祉作出更大貢獻。



在記者問答環節，各位企業嘉賓圍繞科技創新、人工智能賦能供應鏈、產品對民生需求的回應、人工智能對就業的影響、原材料供應保障、企業出海面臨的風險以及銷售策略等議題進行了回應，充分展示了中國製造業企業在高質量發展背景下的實踐探索與責任擔當。