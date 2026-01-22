製造業代表答中評：以產品築全球消費同溫層

賽力斯集團品牌公關總監郭鋒回答記者提問（中評社 王芊一攝） 中評社北京1月22日電（助理記者 王芊一）在21日舉辦的“智造未來·鏈動世界——中國製造業企業媒體見面會”上，三位來自製造企業的代表就中國製造企業出海相關問題回答中評社記者提問。他們指出，中國製造企業出海要關注產品質量和品牌建設，以共同的產品為全世界消費者提供交流協作的“同溫層”。



中國記協21日在京舉辦以“智造未來·鏈動世界——中國製造業企業媒體見面會”為主題的新聞茶座，邀請多位專家及企業代表就中國製造業高質量發展總體情況和各企業創新發展舉措同中外媒體交流。中國建材集團副總經理王於猛、格力電器副總裁兼首席市場官朱磊，以及中鐵工程裝備集團有限公司副總經理王俊龍就如何應對製造業企業出海面臨的地緣政治風險回答了中評社記者提問。



在全球地緣政治風險加劇的背景下，三位企業代表都十分關注企業出海的“屬地化”路徑，並強調通過提升產品質量和加強品牌建設，將中國智造推廣至全球，以共同的產品為全世界消費者提供交流協作的“同溫層”。



中國建材集團副總經理王於猛強調，企業出海需要秉持“共建、共商、共贏”的理念，持續擴大屬地化雇傭和屬地化管理。他以中國建材集團在埃及建設的玻璃纖維製造工廠為例指出，企業充分利用埃及本地原材料，並在當地打造聯合實驗室。得益於中國製造業企業與埃及的深度合作，埃及已躍升為全球第四大玻璃纖維製造強國。



談及不確定的政治風險時，王於猛以企業在贊比亞參與基礎設施建設的實踐為例，指出“我們要讓企業和當地社會融為一體，這樣風險防範就可以由各方共同努力，風險也就能夠做到可知、可控、可防。”



格力電器副總裁、首席市場官朱磊則反對“不出海就出局”的被動應對方式，指出企業出海並非因為在國內“卷”不動，而是主動將好產品帶給全世界消費者。他將應對出海風險的經驗概括為兩個方面：一是深度融入當地市場，例如格力在巴西的員工多數為本地人，甚至一度讓巴西消費者誤以為格力是本土品牌；二是不簡單地“貼牌”輸出，而是讓品牌真正走向海外。