木星兩顆衛星“乾濕”差異或源於形成之初

中評社香港1月22日電／法國國家科學研究中心20日在官網發佈公報說，太陽系中火山活動頻繁的木衛一呈現出完全乾燥、缺乏水冰的特徵，其“鄰居”木衛二卻可能在冰殼之下隱藏著液態水海洋。該機構參與的一項國際研究顯示，這種顯著差異並非後期演化形成，而是在它們圍繞木星形成時的初始階段就已注定。



新華社報導，長期以來，科研界對木星這兩顆衛星“乾濕分明”的差異由來主要提出了兩種假說。一種假說認為，在這些衛星形成之初，木星附近的極端環境導致木衛一無法留存水冰，使其從誕生之初便處於缺水狀態；第二種則認為，木衛一與木衛二在誕生時擁有相近的含水量，但木衛一隨後在大氣逃逸與表面侵蝕等過程作用下逐漸失去了絕大部分揮發物。



為檢驗上述假說，法國艾克斯-馬賽大學、馬賽天體物理實驗室和美國西南研究院等機構的研究人員借助先進的數值模型，將衛星內部熱演化與大氣逃逸機制耦合起來，並納入年輕木星系統中起主要作用的所有重要熱源：吸積、放射性衰變、潮汐和木星的強烈輻射。研究假設兩顆衛星在形成之初均吸積了含水硅酸鹽。



結果揭示，在幾乎所有測試情景中，木衛二都很可能保留其絕大部分揮發物；而木衛一即便在最有利於大氣逃逸的條件下，也很難流失大量水分。這表明木衛一極有可能在形成之初就由較為乾燥、缺乏水合礦物的物質組成。因此，如今觀測到的兩顆衛星成分差異，並非後期演化的產物，而是木星衛星形成時的原始環境條件的直接產物。這不僅挑戰了木衛一在晚期丟失水分的假說，並有助於闡明伽利略衛星（木衛一、木衛二、木衛三和木衛四）的誕生條件。



該研究成果最近已發表在美國《天體物理學雜誌》上。