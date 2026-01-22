特朗普在達沃斯的言論引發多方批評

中評社北京1月22日電／美國總統特朗普21日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會發表演講，其言論引發多方批評和質疑，其外交政策“或持續衝擊世界秩序”。



新華社報導，美國加利福尼亞州長紐森對英國《衛報》表示，特朗普的演講“無聊”且“粗魯”。他說，對於特朗普尋求得到格陵蘭島，如果歐洲“不採取堅決的回應，不堅定地站出來捍衛自身立場，那麼他們就應該感到擔憂”。



比利時弗拉芒大區政府首席大臣馬蒂亞斯·迪彭代勒在接受新華社記者採訪時說，特朗普的言論中衹有聲稱不入侵格陵蘭島“算個好信號”，他還批評特朗普的政策“缺乏邏輯”。



歐洲綠黨聯合主席武拉·採齊呼籲歐洲各國領導人“團結一致，抵制特朗普對格陵蘭島問題的霸凌行徑”。採齊表示，特朗普堅稱自己將“奪取”格陵蘭島，這暴露出危險的民族主義傾向，使美國朝著“伴有國內壓迫和公開帝國主義意圖的國家模式”發展。



印度INOXGFL集團執行董事德萬什·賈殷對新華社記者說，希望特朗普有關在格陵蘭島問題上“不動用軍事力量”的表態能夠言行一致。他還說，當前美國關稅政策“帶有明顯情緒化色彩”，“不喜歡你就提高關稅”，“這幾乎像是在開玩笑”。



西班牙經濟學家胡倫·博利亞因在社交媒體上說，特朗普在達沃斯的言論“令人不安”。其危險邏輯在於試圖以力量替代規則、以威脅替代外交。“過去一年，特朗普將貿易訛詐常態化，輕視多邊主義，加劇市場緊張，並將外交政策庸俗化為展示力量的表演。”



特朗普21日在世界經濟論壇年會發表演講，抨擊歐洲的移民、綠色能源等政策，稱歐洲“沒有走在正確方向上”，一些地方如今“面目全非”，這種變化“並非積極意義上的”，而是朝著負面方向演變。談及格陵蘭島，特朗普再次為尋求得到該島辯解，稱這是美國“核心國家安全利益”。他同時稱“我沒有必要”“不願意”也“不會”動用武力奪取這一丹麥自治領地，美國正尋求“立即”就“收購”格陵蘭島展開談判。