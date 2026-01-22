世衛組織：美國要退出　但會費還沒結清

中評社北京1月22日電／世界衛生組織一名新聞官21日在回覆新華社記者郵件詢問時說，雖然美國提出退出世衛組織已滿一年，但尚未結清其拖欠的會費。世衛組織將在2月初召開的執行委員會會議上討論美國退出事宜。



這名新聞官21日在郵件中回覆說：“截至目前，美國尚未支付2024-2025雙年度評定會費的賬單金額……（美國退出世衛組織）這件事已列入即將召開的執行委員會議程，世衛組織秘書處將根據理事機構的建議和指導採取相應行動。”



美國全國公共廣播電台（NPR）20日在報導中援引世衛組織官員的話介紹說，退出世衛組織需滿足兩項要求：第一是要提前一年通知世衛組織，另一項要求是結清會費。



世衛組織章程規定，會員國在提交退出申請一年後方可正式退出。美國總統特朗普2025年1月20日簽署行政令，宣佈美國退出世衛組織。聯合國于同年1月22日收到這一通知，因此美國退出的日期定在今年1月22日，即世衛組織官員收到通知的一年後。



NPR報導說，要退出世衛組織，美國必須先支付2024-2025雙年度所拖欠的2.78億美元會費，但美國政府不打算支付。NPR援引美國國務院的回覆聲明說：“美國在退出前不會向世衛組織支付任何款項。”



本月13日，世衛組織總幹事譚德塞在新聞發佈會上曾表示，美國退出世衛組織將導致“雙輸”局面，這對美國和世界其他國家來說都是一種損失，意味著美國自身和世界其他國家的安全都將受到威脅，“這並不是一個正確的決定”，“如果不與世衛組織合作，美國就無法確保自身安全”。



譚德塞還表示，通過預算調整和結構改革，世衛組織正逐步解決資金問題。