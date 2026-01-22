普京回應“入會”：可從被凍結資產撥十億美元

中評社北京1月22日電／據克里姆林宮網站21日消息，俄羅斯總統普京當天證實，美國總統特朗普邀請俄方加入美方發起的所謂“和平委員會”，俄方將就此與戰略夥伴進行磋商。



新華社報導，普京當天以視頻連線方式召開俄聯邦安全會議常務委員會議時說，他已責成俄外交部研究美方提交的相關邀請文件，並將就此事與俄方戰略夥伴進行磋商，之後才能對這一邀請作出回應。



普京強調，俄方過去和現在都支持任何旨在加強國際穩定的努力。



據普京介紹，俄方從美方收到的邀請提議，內容主要涉及解決中東問題、解決巴勒斯坦人民面臨的緊迫問題以及加沙地帶人道主義危機。



普京說，上述問題的解決方案應根據聯合國相關決議，尋求積極推動巴以衝突的長期解決，同時必須考慮巴勒斯坦人民不可剝奪的需求和願望，包括重建加沙地帶及社會基礎設施、醫療衛生和供水系統，以及保障糧食不間斷供應。



普京表示，鑒於俄羅斯與巴勒斯坦人民的特殊關係，即便俄方尚未決定是否參與所謂“和平委員會”工作，仍可從被凍結的俄在美資產中“撥付”10億美元，提供給“和平委員會”。



他還說，俄在美被凍結的剩餘資產可在俄羅斯與烏克蘭簽署和平條約後用於戰後重建，俄方正與美方代表討論以這種方式使用在美被凍結資產的可能性。



美國政府日前宣布成立監督加沙地帶戰後過渡治理的所謂“和平委員會”，並邀請多國加入。特朗普接受採訪時稱，“和平委員會”將首先處理加沙問題，然後延伸處理“其他衝突”。多家媒體披露，美方為該委員會開出10億美元的“永久入會”價碼。有輿論認為，美方欲打造一個平行於聯合國的機構，這將進一步破壞聯合國權威和工作機制。