越說越亂　特朗普疑弄混格陵蘭島和冰島

中評社北京1月22日電／美國總統特朗普21日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上再次為尋求得到格陵蘭島一事辯解。然而令聽眾迷惑的是，他似乎不止一次把“格陵蘭島”和“冰島”混淆了。



新華社援引美國《紐約時報》報導，特朗普在講話中描繪了一個“幾乎完全依賴美國”維持和平與繁榮的世界圖景。他說：“我一直在幫助歐洲，幫助北約。直到前幾天我向他們提及冰島之前，他們都對我愛戴有加。”



他說：“北約的問題在於，我們一定會百分之百地支持他們，但我不確定他們是否會同樣支持我們。可以明確地講，在冰島問題上他們並沒有站在我們這邊。因為冰島，美國股市昨日首次大跌。可見冰島已讓我們蒙受了巨大經濟損失。”



冰島是北歐的一個獨立國家，與格陵蘭島海岸隔丹麥海峽相望，人口約40萬，以火山和冰川聞名。而格陵蘭島是丹麥自治領土，美國目前在島上設有一處軍事基地。近一段時間，特朗普政府頻頻表示，出於美國安全利益、礦產資源獲取以及“心理層面”的必要性，美國必須得到格陵蘭島。



特朗普講話後，名為莉比·迪安的記者在社交網站上指出了特朗普的三次“口誤”，沒想到遭到白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特的反駁。



她回復迪安的帖子說：“不，他沒錯，他曾在書面講稿中將格陵蘭島稱為‘一塊冰’，因為它本就是如此。你才是這裡唯一搞混事情的人。”



萊維特發帖時還拼錯了迪安的名字。

