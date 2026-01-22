日媒：高市放水　原安倍派或將加速復權

中評社香港1月22日電／共同社報導，日本自民黨已決定推舉與派系收回扣事件相關的議員作為眾院選舉公認候選人，擬允許其在比例代表選舉中重復參選，一改上次選舉時對部分涉事議員不予公認、即便公認也禁止重復參選的嚴厲做法。隨著高市早苗接任首相，涉事議員被陸續起用擔任要職。有觀點指出，若本次眾院選舉結果使其勢力進一步增強，“原安倍派的復權將加速。”



▽落選議員的請求



“希望趁內閣支持率還高的時候儘早解散眾院。”去年年底，高市在與自民黨保守派團體共進晚餐時，處於落選狀態的原安倍派前議員提出這樣的請求。據稱，高市當時面帶笑容傾聽。



2024年石破政府時期的眾院選舉，自民黨鑒於輿論方面的不利局面對於引發對政治嚴重不信任的收回扣涉事議員採取了嚴厲做法。原安倍派的下村博文、萩生田光一、西村康稔等人均未獲得公認，被迫以無黨派身份參選。即便獲得公認，也未被允許在比例代表選舉中重復參選。受此影響，參選的46人中超過半數的28人落選。



自民黨21日公佈的第一批公認候選人名單中，包括上次未獲公認的下村、萩生田、西村等37名與收回扣事件相關的人。此次預計還將允許其重復參選比例代表。選舉對策委員長古屋圭司發表看法稱：“他們在上次選舉中已經切實作出說明並接受了國民的審判，問題事實上已告一段落。”



▽安倍的新年感言



高市在去年10月贏得自民黨總裁選舉後迅速起用萩生田和佐藤啟，讓兩人分別擔任代理幹事長和官房副長官，積極任用原安倍派與收回扣事件有關的議員。儘管在野黨批評此舉“從國民感情角度無法理解”，但高市毫不介意，表示“人事不受影響，這是人盡其才。”



高市一直將前首相安倍晉三視為政治導師。1月5日，她手持安倍遺像參拜三重縣伊勢神宮。19日在表明解散眾院意向的記者會上，她引用了安倍2016年新年感言中“未來必須用我們的雙手去開拓”的語句，將本次眾院選舉命名為“由我們自己創造未來的選舉”，對於收回扣問題隻字未提。



原安倍派議員在總裁選舉期間曾是高市陣營的核心成員。自民黨資深人士分析指出，“若落選議員借‘高市人氣’的東風捲土重來，原安倍派勢力必將強勢回潮。黨內的權力格局也將隨之改變，高市的執政基礎或將更加穩固。”