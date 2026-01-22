陳茂波：香港三大增長引擎發展潛力巨大

中評社香港1月22日電／據香港特區政府新聞處消息，香港特區政府財政司司長陳茂波21日在瑞士達沃斯參加世界經濟論壇2026年年會活動時表示，金融、貿易和創科作為香港三個主要增長引擎，發展潛力巨大。



陳茂波當天在“2026達沃斯·財新CEO午餐會”上發表“探尋有效增長之道”主題演講時，向與會嘉賓介紹了香港過去一兩年的穩健發展成就，以及未來在金融、貿易和創科三個主要增長引擎的發展願景和佈局。



新華社報導，陳茂波表示，人工智能和區塊鏈等技術突破正引發深刻產業變革，驅動經濟增長和轉型，任何經濟體都必須擁抱這些發展。在“一國兩制”下，香港在金融和科技創新方面正不斷探索和試驗，加上與粵港澳大灣區具備強大創科產業鏈的兄弟城市合作，具有相當大的發展潛力，值得投資。



陳茂波還表示，國際貿易正經歷範式轉移，發達國家需意識到部分發展中國家過去主要以製造和輸出廉價產品的發展模式正在改變。以中國為例，國家推進高水平雙向對外開放，並以擴大內需作為經濟發展的主要動力，這一方面將持續為中國經濟的高質量發展注入動能，同時也為不同經濟體的優質產品和服務提供龐大市場機遇，促進共同繁榮。



當天，陳茂波還出席了世界經濟論壇年會的企業家交流會，與近百名來自各經濟體不同界別的領袖就美國經濟和環球經濟展望等議題互動，討論增強經濟韌性和推動增長的策略。