中評編譯：直面美霸權　朝鮮有何戰略考量？

中評社首爾1月23日電（記者 崔銀珍編譯）韓國梨花女子大學朝鮮學系教授朴元坤在1月20日發表於《中央日報》的專欄中指出，美國拘捕馬杜羅事件，可能使朝鮮的戰略考量進一步趨於複雜。他分析稱，親眼目睹敵對國家領導人被“精準式”更替，或將強化朝鮮對核武器的執念；但在一個“力量先於言辭”的時代，核牌反而可能成為加劇體制不穩定的負擔。同時，他認為，這一局勢亦可能在反諷意義上，成為降低朝美對話心理門檻的契機。以下為專欄全文編譯：



唐納德·特朗普所引發的衝擊波仍在持續。這一次，國際社會目睹了美國直接拘捕一名主權國家現任領導人，並將其送上美國法庭的場面。注視著這一幕的朝鮮國務委員長金正恩，其複雜心緒恐難以一言概括。



美國集中展示信息與軍事實力



當地時間3日，美軍特種部隊在委內瑞拉首都加拉加斯一處安全屋內，成功控制並拘押尼古拉斯·馬杜羅總統及其夫人，整個行動耗時僅約2小時30分鐘。撇開該行動的正當性爭議不談，單就作戰本身而言，美國所展現的能力令人震驚。美國方面實時掌握著馬杜羅的具體位置。美國中央情報局（CIA）早在數月前便在委內瑞拉境內部署小規模行動小組，對馬杜羅的行蹤、生活規律、警衛方式及住所更換周期進行持續而細致的跟蹤與分析。當地情報人員提供的位置信息被實時傳送，直至行動前夕仍不斷更新最新坐標。



在此基礎上，人工衛星、信號情報（SIGINT）與無人機偵察等多種技術情報手段相互叠加，使美方得以立體掌握真實安全屋所在建築、出入口結構、警戒兵力配置以及周邊防空體系的具體位置。美軍在充分的信息戰支撐下，展開了如外科手術般精準的行動。



美國在過去20年的“反恐戰爭”中，先後成功實施針對奧薩馬·本·拉登等核心指揮人員的斬首行動，持續展示其情報戰能力。儘管如此，此次事件仍具明顯不同的性質。此次行動並非針對個人或非國家組織，而是以主權國家現任領導人為對象，並在極短時間內完成作戰，這一點尤為罕見。此情此景毫無保留地展現了美國的信息與軍事實力水平，也足以令與美國處於敵對關係國家的領導人感到不寒而栗。

