瑞士媒體：面對歐洲，特朗普衹有敷衍的笑容

中評社北京1月22日電／新華社報導，美國總統特朗普21日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會發表的演講引發批評和質疑。瑞士德語廣播電視公司當天發表評論文章說，特朗普的講話重點在於吹噓他所謂的政治和經濟成就。但面對歐洲，特朗普臉上衹有敷衍的疲態笑容。文章作者為該媒體編輯斯文·扎烏格，摘要如下：



美國總統特朗普在達沃斯發表的演講完全在意料之中，重點在於吹噓他所謂的政治和經濟成就。面對歐洲，特朗普臉上衹有敷衍的疲態笑容。他聲稱，歐盟正在走入歧途——無論是在能源議題、所謂的“大規模移民”問題、國債問題，還是其他諸多方面。特朗普竟然深信，如果沒有美國，世界就無繁榮可言，歐洲經濟更無從談起蓬勃發展。這些言論，出自一個脫離現實的人之口。



特朗普再次釋放了一個信號：美國發號施令，世界必須服從。但在達沃斯，歐洲的反抗聲浪似乎正在醞釀。歐盟委員會主席馮德萊恩和法國總統馬克龍均明確表示：格陵蘭島的主權不容談判，他們絕不願生活在一個“野蠻”而毫無規則的世界裡。



歐洲究竟能在多大程度上頂住美國的壓力，目前尚待觀察。美國加利福尼亞州民主黨籍州長加文·紐森在達沃斯給出了明確建議：世界各國必須拿出比以往更堅定的立場。這或許是制衡特朗普的唯一途徑。