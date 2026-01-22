潘功勝：營造良好貨幣金融環境支撐經濟發展

中評社北京1月22日電／金融是國民經濟的血脈，關係中國式現代化建設全局。“十五五”規劃建議明確“加快建設金融強國”，提出“完善中央銀行制度”等具體舉措。近期召開的中央經濟工作會議圍繞繼續實施適度寬鬆的貨幣政策作出一系列部署。



新華社報導，“十五五”新開局，如何實施好適度寬鬆的貨幣政策？建設金融強國將在哪些重點方面推進？怎樣提升金融服務實體經濟高質量發展質效？記者採訪了中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝。



繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策



問：中央經濟工作會議提出，要繼續實施適度寬鬆的貨幣政策。中國人民銀行將如何落實這一要求？



答：2026年，中國人民銀行將繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，發揮增量政策和存量政策集成效應，為經濟穩定增長、高質量發展和金融市場穩定運行營造良好的貨幣金融環境，為實現“十五五”良好開局提供有力的金融支撐。



總量政策方面，靈活高效運用降準降息等多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。今年降準降息還有一定的空間。人民銀行還將做好利率政策執行和監督，促進社會綜合融資成本低位運行。



結構性政策方面，中國人民銀行已在今年初先行出台一批貨幣金融政策，對結構性貨幣政策工具的政策要素作了優化完善。



在利率上，下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點。在類型上，單設1萬億元民營企業再貸款，合併設立科技創新與民營企業債券風險分擔工具。在額度上，增加支農支小再貸款額度5000億元至4.35萬億元，增加科技創新和技術改造再貸款額度4000億元至1.2萬億元。在支持範圍上，拓展碳減排支持工具、服務消費與養老再貸款這兩項工具的支持領域。這些政策已落地實施。



我們還要繼續維護好金融市場的平穩運行。做好預期管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。加強債券市場、外匯市場、貨幣市場、票據市場、黃金市場監督管理。建立在特定情景下向非銀機構提供流動性的機制性安排。繼續用好支持資本市場的兩項貨幣政策工具，支持資本市場穩定發展。

