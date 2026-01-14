中評編譯：韓日首腦會談成果務實

韓國總統李在明13日下午在奈良縣與日本首相高市早苗舉行會談。（圖源：韓聯社） 中評社首爾1月27日電（記者 崔銀珍編譯）韓國《中央日報》1月19日刊載專欄文章，介紹了本月15日由“打造韓半島和平”基金會以“韓日首腦會談評價”為主題舉行的韓日願景論壇，與會專家的集體觀點。韓國各界日本問題專家在論壇中形成共識，認為此次首腦會談跨越了“進步韓國政府”與“保守日本政府”之間的意識形態差異，取得了具有現實意義的務實成果。與此同時，與會專家指出，在巨大的經濟性威脅成為韓日共同分母的背景下，推動面向未來的雙邊合作，解決歷史問題具有不可或缺的重要性；並應夯實即便政權更迭亦能夠持續執行的制度性基礎。以下為專欄全文：



日本奈良縣13日舉行的李在明總統與日本首相高市早苗首腦會談，是繼去年10月30日慶州會談之後的第二次。雙方在兩個多月內完成雙向互訪。兩國領導人通過此次會談，就協助確認“長生煤礦”水沒受害者身份達成一致，使歷史問題取得進展。與此相呼應，“打造韓半島和平”（理事長為中央控股會長洪錫鉉）於15日以“韓日首腦會談評價”為主題舉行韓日願景論壇。與會者一致認為，此次會談跨越“進步韓國政府”與“保守日本政府”之間的意識形態落差，取得了務實成果。



超越法律責任、以人道合作邁出歷史問題第一步



國立外交院教授曺良鉉：此次會談尤其在歷史議題“長生煤礦”問題上，高市首相首先承諾將對遺骸收集與送還作出應對，這是重要成果。日方發布的聲明中出現“歡迎韓日之間協調取得進展”的表述，這意味著日方並非以既有的法律責任層面的道歉來對待歷史問題，而是從人道合作的角度切入。李在明政府所謂務實外交，歸根結底是“兩軌外交”：即便在歷史問題上存在立場差異，也不應妨礙未來合作，不正是這一邏輯嗎？若重新提出慰安婦、強制征用等問題，韓日關係可能再度動搖，這是現實判斷；在此判斷之下，為爭取在歷史問題上的合作，韓方提供了日方可以接受的“人道合作”邏輯作為替代方案。



對於目前因基金不足而中斷的第三方代位清償，日方的誠意、尤其是財界捐助亦十分迫切；此次會談也為日本政府在國內營造使本國企業能夠採取行動的環境作了鋪墊。與此同時，韓國作為與日本開展高層次經濟合作的夥伴，其意義也進一步得到鞏固，這是此次會談的最大要點。李總統正式表明加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）的意向，也應被評價為對福島產食品進口問題採取正面突破的意志。此外，韓國在中日矛盾中堅持保持中立立場。日本強調韓美日同盟，而韓方則明確表明採取雙軌並行的對外方針。

