日本廢鋁價格10年漲至5倍，中國因素？

中評社香港1月22日電／在日本，鋁廢料的價格正在上漲。截至1月上旬，鋁壓延產品的切割廢料價格漲至10年前的逾5倍的水準。由於建築物拆除工程的停滯，廢料的產生正在減少。在日本國內收集廢料的中資企業增加，向海外出口活躍，供需日趨緊張。



日經新聞報導，切割廢料中的“新切料”（東京）的價格為每噸34萬日元左右。用於易開罐的材料（東京）的廢料價格在每噸25萬日元區間，與10年前相比上漲至約6倍。與新鋁錠的日本國內價格同期僅上漲至逾2倍相比，上漲趨勢明顯。



經營鋁廢料的東京鋁中心（東京江戶川區）的社長江川壯一看著廠區內喃喃自語。“裝載廢料的卡車的進出明顯減少，越來越冷清了”。他說，在雷曼危機時，由於製造業蕭條，廢料多到幾乎無處可去，但如今即使提高收購價格也很難確保貨源。



以日本關東地區為中心開展業務的鋁廢料批發商組成的團體——輕金屬同友會的數據顯示，2024年會員企業的交易量同比減少3.4%，連續3年減少。2025年“交易量仍在持續減少”（輕金屬同友會的會長藤原秀也）。



背後原因是廢料的產生正在減少。由於勞動力短缺，日本老舊建築物的拆除工程推進緩慢。2025年疊加酷暑，拆除工程陷入停滯。在易開罐材料方面，受4月啤酒類漲價的影響，出貨量減少，空罐的產生量也隨之下滑。



製造企業在內部回收利用有色金屬廢料的趨勢正在擴大，這使得流入市場的廢料的減少。從可迴圈經濟和去碳化的觀點來看，有色金屬廢料不可或缺。例如，日本鋁壓延大型企業UACJ提出方針稱，將推進從公司內部和客戶處回收、進行再利用的迴圈。即使是窗框製造商等，也在推進以資源迴圈為目的的企業之間的網路建設。



也有聲音表示，流向廢料批發商的邊角料正在減少。日本有色金屬廢料批發商五井金屬（東京墨田區）的代表五井恭治郎以銅電線的廢料為例解釋稱：“以前5米多長的邊角料很多。但逐年變短，最近2～3米的邊角料成為主流”。



在這種情況下，出現了存放廢料的堆場急劇增加的奇怪現象。在截至2021年8月時曾擁有日本全國最多的金屬廢料堆場等的千葉縣，到2025年3月底堆場數量達到543處，比2022年3月底增加了6成以上。



作為原因，有聲音提到了中資企業的增加。對於中資企業來說，受目前日元貶值的影響，日本的廢料顯得價格低廉。有色金屬商社三報物產（東京台東區）的社長山口壽表示：“在日本回收、再賣到海外就能賺錢的傳言傳開後，聽說甚至有從中餐館轉行（從事這一業務）的經營者”。換言之，廢料變成了“寶藏”。



日本財務省的貿易統計顯示，1～11月日本鋁廢料的出口量累計達到40萬噸以上，超過上年。2018年之前出口量還不到20萬噸，但截至2025年，連續4年超過40萬噸。銅廢料1～11月也累計同比增長18%。



在與中資企業的廢料爭奪戰中，日本國內企業落敗的情況很多。據日本五井金屬的代表五井說，日本國內的回收業者正陷入困境，他表示：“如果回收不到就沒法生存下去。（日本的）廢料批發商以團塊世代（日本戰後第一波嬰兒潮時期出生的人）的人居多，都趨於高齡，恐怕也沒有新的接班人了”。如果日本國內企業減少，日本的迴圈型社會的發展有可能受到動搖。