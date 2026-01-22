美聯儲理事去留難決　白宮美聯儲博弈加劇

中評社北京1月22日電／美國最高法院21日上午就特朗普政府解雇美國聯邦儲備委員會理事莉薩·庫克案舉行約兩個小時的口頭辯論，這場關於美聯儲理事去留問題的辯論，顯示出近期聯邦政府與美聯儲之間的博弈持續升溫。



新華社報導，由於美國最高法院就此案的裁決結果將產生重要影響，除庫克本人出庭外，美聯儲主席鮑威爾和前美聯儲主席伯南克等重要人物也出現在口頭辯論現場。



美國財政部長貝森特指責鮑威爾越界。他認為，鮑威爾正在讓美聯儲“政治化”，鮑威爾的出現是一個“政治宣示”。



自1913年成立以來，美聯儲保持一定程度的自主性，其運行資金自籌，不依靠撥款。美聯儲理事經總統提名和國會確認後有長達14年的固定任期。1913年通過的《聯邦儲備法》規定，總統只能“因故”解雇美聯儲理事，但並未明確“因故”的具體內容。



美國總統特朗普2025年8月25日以涉嫌住房抵押貸款欺詐為由宣佈解除庫克職務。此前，還沒有其他總統試圖解雇在任的美聯儲理事。華盛頓特區聯邦地區法院法官去年9月作出裁決，暫時阻止特朗普解除庫克職務，並隨後得到哥倫比亞特區巡迴上訴法院的支持。



當日辯論主要內容之一是，庫克任現職以前在住房抵押貸款方面出現問題能否構成被解職理由。



美國司法部副總檢察長約翰·索爾在代表聯邦政府發言時說，一個金融監管者在金融交易中出現欺詐或嚴重過失是解職的理由。針對庫克的指控讓人質疑，她繼續擔任美聯儲理事的“行為、適合性、能力和勝任程度”。

